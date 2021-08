Pálosan szép az élet – Veszprémbe érkezett a vándorkiállítás

„Pálosan szép az élet – Pálos rendtörténeti vándorkiállítás”, áll azon a autóbuszon, amelynek utasterében a pálos rend történetéről lehet ingyenes kiállítást megtekinteni augusztus 6-ig a hotel előtti parkolóban.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

A pálos rend magyar alapítású férfi remete szerzetesrend, amely a mai napig működik. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig Pécsen.

Hegedűs Barbara alpolgármester a kiállítás megnyitóján köszöntőjében arról beszélt, hogy a szerzetesrendekről egy zárt világ jut leginkább eszünkbe, ám a tudás, az innováció, a hit és a nemzeti tudat őrzői is voltak a történelemben, és azok ma is. A pálosok abban is példát mutatnak, hogy miként lehet megőrizni és bemutatni hagyományainkat.

Szabó János, a Veszprémi Érsekség gazdasági helynöke a megnyitón felidézte a pálosok történetét, benne azzal, hogy a Nagyvázsony melletti Szent Mihály-kolostor kövei is a pálosoktól származnak, ám a török dúlás áldozata lett a hely. Elmondta azt is, hogy mivel „egyre nagyobb a zaj kívül is, belül is körülöttünk”, azt kívánta, hogy „mindenki találja meg a csend azon szigeteit, ahol Istennel találkozhat”.

Ugyancsak a megnyitó vendége volt Puskás Antal, a pálos rend tartományfőnöke, Szent Maximilian Kolbét, azt a kapucinus atyát hozta fel példaként, aki a lengyelek vértanúja, és önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett. 1941. augusztus 14-én, 47 évesen hunyt el az auschwitzi koncentrációs táborban. Életében ő volt az, aki korát megelőzve rádiót telepített például a kolostorba; úgy vélte, Isten üzenetét el kell juttatni mindenhova, hangzott el.

A tárlat – amely ingyenes – augusztus 6-ig tekinthető meg a hotel előtti parkolóban: hétköznap 10 és 18 óra között, míg hétvégén 10-től 16 óráig. A kiállításmegnyitón Zsilinszky Cecília énekelt és szavalt.