Paloznaki kocsmapótló bundás kenyérrel

Nyolcadszor rendezték meg a szilveszteri kocsmapótlót a Fő téren. Hat éve bezárt az italbolt, így a szervezők arra gondoltak, ha csak egy napra is, de kinyitják a kocsmát.

– Sokan jöttek el idén is a rendezvényünkre. Már novemberben érdeklődtek, hogy lesz-e kocsmapótló, hiszen a helyén már egy színvonalas étterem működik. Végül Verrasztó Ferenc alpolgármesterrel, aki az ötletgazda, idén is megszerveztük ezt a programot – mondta Czeglédy Ákos polgármester.

A jó hangulatról a veszprémi The Crazy Rogues zenekar gondoskodott. A banda zenéjében vidám és epikus kelta dallamok, füstös kocsmákat idéző country és rock and roll keveredett, melynek célja, hogy felderítse és megtáncoltassa a nagyérdeműt. Mindez sikerült is. Persze a hangsúly inkább a finom forralt boron és a méltán híres paloznaki boron volt.

Többen hoztak magukkal hazai nedűt is, így kívánva egymásnak boldog új évet. Hogy az ital ne ártson meg hamar, arról Steinbachné Szabó Edina és Szimics Mónika gondoskodott, akik bundás kenyeret sütöttek.

Az érdeklődők remélik, hogy egyszer a kocsmapótló helyett ismét lesz valódi kocsma a faluban, ahol egy pohár bor vagy sör mellett beszélgetni is lehet, és betölti a régi közösségi szerepét is.