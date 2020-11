Pályázati pénzből újult meg megyénk több óvodája, iskolája

Mintegy 130 millió forintot óvodai felújításra és közel 14,5 millió forintot iskolai tornaterem fejlesztésére nyertek el Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő választókerületében az önkormányzatok, illetve a Balatonfüredi Tankerületi Központ a Magyar Falu Program (MFP) pályázatán.

Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő az óvodai, iskolai fejlesztésekről kiemelte, jelentős segítség választókerülete településeinek az MFP. Magyarország kormánya ezzel az egyedülálló programmal segíti azokat a településeket, amelyeken 5000 embernél kevesebben laknak. – A program pályázatai tapasztalataim szerint azért népszerűek az érintettek, köztük az önkormányzatok körében, mert a legfontosabb kérdésekben nyújtanak segítséget. Komoly összegeket lehet nyerni, egyszerűen lehet pályázni, gyorsan megszületnek a döntések, és hamar meg lehet valósítani a fejlesztéseket. A program kiemelten fontos, hiszen velük nő a települések népességmegtartó ereje. A családokat is támogatjuk, a magyar családoknak magyar jövőt biztosítunk. Bízom benne, hogy választókerületem települései a jövőben is sikerrel pályáznak – fogalmazott a képviselő.

Az MFP pályázatán óvodafelújításra a balatonfűzfői önkormányzat mintegy 50 millió forintot nyert el, a pétfürdői pedig csaknem 4,7 milliót. Óvodai sportterem, illetve tornaszoba fejlesztésére a csajági önkormányzat közel 30 millió forintot, Papkeszi önkormányzata 15 milliót. Szolgálati lakásra Felsőörs önkormányzata mintegy 30 millió forintot nyert el a program pályázatán. A Balatonfüredi Tankerületi Központ pedig közel 14,5 millió forintot iskolai tornaterem fejlesztésére.

– Nagyon örülünk annak, hogy elnyertük ezt a pályázati támogatást! A település jövője miatt nagy szükség van arra, hogy megújuljanak és magas színvonalon működjenek az óvodáink, ugyanis egyre többen, köztük sok fiatal érdeklődik az itteni letelepedés iránt – mondta Szanyi Szilvia, a 4500 lakosú Balatonfűzfő polgármestere. Hozzátette, a település fejlődését a jövő nemzedéke alapozza meg, és mindehhez megfelelő körülményekre van szükség. Az országgyűlési képviselő segítségével elnyert támogatással felújítják az ötven férőhelyes Fűzfőfürdő óvodát, amelynek játszóterét, illetve udvarát is az MFP segítségével tették rendbe ötmillió forintból, még korábban. Az épületben egyebek mellett korszerűsítik a belső helyiségeket, szigetelnek, kicserélik a nyílászárókat, és később tervezik a bővítést is.

Verebélyi Zoltán, a 860 lakosú Csajág polgármestere úgy fogalmazott, régi álmuk válik valóra azzal, hogy a térség képviselőjének közbenjárására elnyerték a támogatást, amivel megújíthatják az 58 férőhelyes óvoda épületét, ahol egy minibölcsőde is működik, hét apróságnak helyet adva. Az óvodába nemcsak helyből, hanem Küngösről és Berhidáról is viszik a gyermekeket. A pályázati forrásból sporttermet, illetve tornaszobát alakítanak ki, amire nagy szükség van, hiszen a mozgásnak nagy szerepe van az egészségben, illetve az egészséges életmódra nevelésben. A munkálatokat terveik szerint jövő nyáron kezdik el, és úgy tervezik, hogy a sporttermet ősszel birtokba vehetik az apróságok. – A felújítással nemcsak az óvoda, hanem a település is gyarapodik – vélekedett a polgármester.

Üdvözölte az elnyert támogatást Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója. A pénzből a zánkai iskolában kicserélik a tíz éve megépült tornaterem padlóburkolatát, mert a meglévő teljesen elhasználódott. Az új, rugalmas sportpadló olyan technológiával készül, ami kíméli az ízületeket sport, illetve mozgás közben.