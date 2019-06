Pályázati támogatással épül csatornahálózat Zirc-Aklin

A vidékfejlesztési program keretében közel 122 millió forint támogatást nyert az önkormányzat Akli településrész szennyvízkezelési rendszerének kiépítésére, melyet sajtótájékoztatón jelentett be Kovács Zoltán térségi országgyűlési képviselő és Ottó Péter polgármester.

A Zirctől öt kilométernyi távolságra fekvő egyutcás faluban 38 lakásban 109 ember él. Régóta égető gondjuk a szennyvízelvezetés, de a korábbi pályázati lehetőségek egyike sem biztosított támogatást ennek megoldására.

– Eddig nem tudtunk pályázni, mert Zirc agglomeráció vonatkozásában 98%-ban megoldott a szennyvízkezelés. Tavaly módosították az egyedi szennyvízkezelés pályázati kiírását, így lehetőségünk volt beadni a kérelmünket. Nyertes pályázatunknak köszönhetően sikerül minden lakóingatlant bekötni a hálózatba, ismertette a városvezető. A megoldás azért is sürgető, mert a Magas-Bakonyban a felszíni és felszín alatti vizek szoros kapcsolatban vannak, a szennyezések a talajvízen keresztül a karsztvíz szennyezését okozhatják, ez pedig az ivóvíz bázisban eredményezhet károsodást.

Kovács Zoltán mindvégig az ügy segítője volt a minisztériumokkal és szakigazgatási szervekkel folytatott egyeztetések során.

– Tízéves küzdelem megoldására került most pont azzal, hogy be tudtuk vonni Aklit az egyedi szennyvíztisztítós megoldással. Az ivóvíz a legnagyobb kincsünk, annak megóvása kiemelt feladatunk, amint a környezetünk fokozott védelme is. A kormány országos szinten 7 milliárd 550 milliót fordít egyedi szennyvízkezelésre – mondta Kovács Zoltán.

A megítélt vissza nem térítendő pénzösszeg mellé a beruházás megvalósításához, mely várhatóan a jövő év végére készül el, 24,5 millió önerőt biztosít az önkormányzat.