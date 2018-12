Pályázati támogatással megújult Egészségház

A napokban adták át a megújult Egészségházat. Az energetikai korszerűsítés során az épületben megújult az elektromos hálózat, hőszivattyús fűtési rendszert építettek ki.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő az avatási ünnepségen elmondta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 45 milliárdos összeggel gazdálkodott ebben a témában. Örülök, hogy a fejlesztések között a választókerületben a sümegi, nyirádi, ukki, taliándörögdi, ajka-padragkúti, és most a badacsonytomaji egészségház, orvosi rendelő is, Lesencetomajon egy szociális intézmény újult meg, hamarosan Lesenceistvándon is elkészül az egészségház.

Talán ezek azok az intézmények, amelyeket a települések lakói közül a legtöbben keresnek fel, nem mindegy, hogy milyen komfort fogadja a betegeket, milyen körülmények között dolgozhatnak az orvosok – mondta Fenyvesi Zoltán és gratulált a városnak a sikerhez és az összefogáshoz, valamint a jó pályázathoz.

Krisztin N. László polgármester elmondta, hogy a 25 milliós pályázati támogatásnak köszönhetően az épületben megújult a már nagyon rossz állapotban levő elektromos hálózat, hőszivattyús fűtési rendszert építettek ki, több mint 21 millióból. Mostanra a korábbiakkal szemben a szomszédos óvoda és a rendelő épülete is külön fűtési rendszerrel működik. Korszerű gépeket vásároltak az orvosi rendelőkbe, például EKG-t és modern nyomtatót, laptopot.

A polgármesteri hivatal Rózsakő termében Sellyei Ferenc gyermekorvosra emlékeztek, elhelyezve a tavasszal elhunyt orvos fényképét a díszfalon, ahol mindazok arcmását őrzik, akik a legtöbbet tették a településért. Az ünnepségsorozat a megújult Gyurkovics köz átadásával fejeződött be.

