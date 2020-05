Pályázatot nyert Balatonalmádi – fejlesztik a bölcsődét

Az előző képviselő-testület egyik utolsó döntése volt a pályázat benyújtása, melyet sokan támogattak.

– Sokan dolgoztak a sikerért, köszönjük az előző képviselő-­testület, a helyi civilek, a szülői munkaközösség tagjai és a térség országgyűlési képviselője, Kontrát Károly munkáját is. Februárban kaptuk meg az értesítést, hogy nyertünk, és bár a járványhelyzet nehezítette, de nem lassította az előkészületeket. Megkötöttük a támogatási szerződést, és elkezdtük a kiválasztási folyamatot. Első körben eredménytelen volt a tervezésre kiírt pályázat, most megismételjük.

Ha van nyertes, akkor indulhat a tervek készítése, majd kiírjuk a közbeszerzést a kivitelezésre. Azt szeretnénk, ha ősszel már elkezdődhetne a kivitelezés, és még az idén be is tudnánk fejezni. Az átadás valószínűleg 2021-ben lesz – mondta lapunknak Kepli Lajos polgármester.

A bölcsődét a Kánya-villában és a vele szomszédos épületben alakítják ki. A korábban óvodaként működő épületegyüttesben öt bölcsődés csoport kap helyet.

– Van a telken egy később épült, modernebb, lapos tetős épület, amelyben három csoportszoba lesz, és itt működik jelenleg is az óvoda konyhája, ami később is itt marad. A villa épületében két nagy csoportszoba lesz, összesen körülbelül hatvan gyerek elhelyezése oldható majd meg. A lapos tetős épületben korábban már volt nyílászárócsere, szigeteléssel lehet még az energetikai mérlegén javítani. A Kánya-villa helyi védettséget élvez, amit a felújításánál is figyelembe kell venni, a külsején nagyot nem lehet változtatni. Sok előírás vonatkozik a bölcsődekialakításra, ezeket teljesíteni kell, de ez nagyobb belső átalakítást jelent majd, és az akadálymentes megközelítés biztosítását.

A két épület hangulatában nagyon eltérő, legfeljebb a színekben és a burkolatokban mutathat majd egységesebb képet. Erre vonatkozó látványterveket egy helyi tervező már készített, bár ez a leendő tervezőt nem köti.

– Reméljük, hogy sikerül egy, a város arculatához illő, gyermekeink számára biztonságos és a pályázati összegből megvalósítható bölcsődét létrehozni. Nagy rá az igény, jelenleg egy szentkirályszabad­jai magánbölcsődével van szer­ződésünk, hogy megoldhassuk az ellátási kötelezettségünket, itt azonban csak nagyon kevés helyet tudnak nekünk biztosítani. Nyilvánvaló, hogy a hely már most sem elég, sokan más környező településre hordják a gyermeküket, az igényt egyértelműen érezzük – fejezte be Kepli Lajos.

Az elmúlt években sok kisgyermekes család választotta új otthonául Balatonalmádit, a lakosság létszáma évente 100-150 fővel nő. Valószínűleg már az idei év végére vagy a jövő esztendő elejére eléri a város a tízezres határt, ami már a tízezer fő feletti településkategóriába sorolja át a várost, és ez több kötelező városi feladattal jár majd.