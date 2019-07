Pangó szennyvíz okozza a bűzt Sümegen

A Korona és Akácos utcában évek óta szinte elviselhetetlen bűzt szeretné megszüntetni az önkormányzat, a megoldás körvonalazódik.

Erről tartott sajtótájékoztatót a Korona utcában Végh László polgármester. Kiderült, hogy a mára elhíresült két, jobb sorsra érdemes kis utca a kellemetlen szagok miatt fulladozik, ráadásul a kigőzölgés veszélyes az egészségre is, mivel a kén-hidrogén-koncentráció időnként jóval magasabb a megengedettnél. Az előzményekről a polgármester elmondta, hogy az elmúlt évezredben indult szennyvízcsatorna-beruházásnak a város nem, csak hat közeli település volt a része.

– A projekt sokáig vajúdott, 2014 augusztusára a végére ért, de már akkor, a műszaki átadáskor is sokan jelezték, hogy itt nagy bajok vannak és lesznek. Az átadás előtt már üzemelt a csatorna, és jelezték többen is a bűzhatást. Az akkori városvezetés nem foglalkozott ezzel. Az utcában élők azóta folyamatosan felkeresik panaszukkal az önkormányzatot. Megértem a problémát, és bár nem könnyű a megoldás, el kell indulni abba az irányba. Szeretnénk, ha kiderülne az igazság, és ha vannak a történetnek felelősei, megnevezhetnénk őket. De főleg azt szeretnénk, ha a lakosság számára megnyugtató megoldás születne. A tavalyi májusi lakossági fórumon a lakókon kívül a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) és a Bakonykarszt Zrt. képviselői is megjelentek. Ott az a konszenzus született, hogy a bűzhatást nem lehet megszüntetni például biofilterek segítségével. Ugyanis Zalagyömörő és a két sümegi utca között hozzávetőlegesen öt kilométer hosszú szakaszon pang a szennyvíz, mivel például több átemelőakna is hiányzik a vezetékből. Azonban nemcsak a felelősöket keressük, hanem a megoldást is, ami a nyomvonal áthelyezése lenne. A városon kívül kellene kiépíteni a csatornát a szennyvíztisztító telepig. Hozzávetőlegesen 80–100 millió forintos összegbe kerülne ez. A város költségvetése nem áll olyan jól, hogy ezt kifizethesse. Ráadásul, amennyiben a kivitelező cégnek van felelőssége ezzel kapcsolatban, akkor nem a város önkormányzatának kellene ezt fizetnie. A DRV gördülő fejlesztési tervében a befizetett vízdíj kis hányadát visszaadják az önkormányzatnak, mi mondhatjuk meg, hogy milyen karbantartási munkákat végezzenek abból. Elkezdtünk takarékoskodni a keretből, de jó néhány év lenne, mire ebből a szükséges összeg rendelkezésre állna, tehát más megoldás is kell. A tervezésre elköltöttünk már 540 ezer forintot, a tervező cég kiegészíti a terveket, és néhány hónapon belül már engedélyes terv lesz erre a szakaszra. Az ötéves garancia nemsokára lejár, ezért ügyvédhez fordultunk, majd a kivitelezőt is megkeressük. Nem félünk egy esetleges pertől sem – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy az önkormányzat nem gerjeszti a problémát, hanem a megoldásra törekszik. – Bízom benne, hogy hamarosan megtaláljuk a megnyugtató megoldást, ami nem jelent olyan anyagi terhet az önkormányzatnak, hogy a csőd szélére sodorná – tette hozzá Végh László.