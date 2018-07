Pannon Egyetem – Máris top szak lett az ősszel induló új képzés

A szerda este kihirdetett felsőoktatási ponthatárok sokaknak örömet, másoknak esetleg szomorúságot hoztak, mindenesetre a felvételi szakasz ezennel lezárult. Vagy mégsem?

Február közepén indult el a felvételi szezon

A felvételi folyamat végéről, a további lehetőségekről és a Pannon Egyetemet is érintő top jelentkezési szakokról Gál Balázst, az intézmény oktatási igazgatóját kérdeztük. – A felvételivel kapcsolatos események szempontjából a nyár rendkívül sűrű. Február közepén indult el a felvételi szezon, ami meglehetősen korán van, ám július 11-ig a jelentkezőknek lehetőségük volt további, addigra megszerzett dokumentumokat feltölteni a rendszerbe, illetve változtathattak a megjelölt képzések sorrendjén. Július 25-én este váltak nyilvánossá a ponthatárok, másnap a felsőoktatási intézmények hivatalosan is kihirdetik legfrissebb felvételi eredményeiket, majd felgyorsul a folyamat, hiszen július 27-étől már elindul a pótfelvételi jelentkezés, ami augusztus 6-ig tart. Ezért mindazoknak, akik elsőre nem kerültek be a kiválasztott szakra, nagyon észnél kell lenniük, hiszen gyorsan kell választani a lehetőségek közül és intézni a pótfelvételi jelentkezést.

Az előző évekhez képest egy kicsit enyhébb ez a szigor

A Pannon Egyetem részéről elmondható, hogy a két évvel ezelőttinél is jobb volt az idei első helyes jelentkezések száma, sőt, a sorrendmódosítás időszakában csak tovább nőtt az első jelentkezési helyét a veszprémi egyetemen megjelölők száma. – Természetesen nem lesz minden első helyen jelentkezőből hallgató, hiszen addig ezer dolog történhet, arról nem is szólva, hogy egyes szakok esetében rendeleti minimum pontszámok vannak érvényben: 240 pont a felsőoktatási szakképzésé, 280 pont bármely alapszaké, de ezeken belül is van néhány kiemelt szak évek óta, például a jog, a pszichológia vagy a gazdaságtudomány. Idén az előző évekhez képest egy kicsit enyhébb ez a szigor a Pannon Egyetemet érintő gazdaságtudományi képzési területen is, míg tavaly négyszázhatvan pont volt a rendeleti minimum, addig idén ez a határ 420–428.

Gál Balázs úgy véli, fontos, hogy a jelentkezők alaposabban megismerjék a rendszert, s átgondolt, megfontolt döntést hoznak annak érdekében, hogy a számos lehetséges opció közül a számukra legelőnyösebbet tudják kiválasztani.

– Érdemes odafigyelni arra, hogy ha valaki például mindenáron be akar kerülni egy gazdaságtudományi szakra, az állami mellett jelöljön meg egy költségtérítéses formát is. Több gazdaságtudományi képzési alapszaknak van felsőoktatási szakképzési párja, melyből sok kreditet el tudnak fogadtatni az alapképzésen. Ilyenkor logikus lehet, ha valaki elsőre egy államilag finanszírozott felsőoktatási szakképzésre jelentkezik, ott 4 félév alatt gyűjti a krediteket, majd csak a maradék tárgyakat, féléveket kell költségtérítéses formában befejeznie az egyébként alapvetően 6–7 féléves alapszakon.

A mechatronikai és a vegyészmérnök vitte a prímet

Az egyetem első helyes jelentkezéseit illetően az oktatási igazgató elmondta, a Gazdaságtudományi Karon az emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, turizmus–vendéglátás szakok voltak a legnépszerűbbek, műszaki képzéseik közül a mechatronikai és a vegyészmérnök vitte a prímet. Arra már korábban is számítottak, hogy az informatikai képzések iránt egyre csak növekszik a kereslet, így nem véletlen, hogy a mérnökinformatikus és programtervező informatikus képzés is a top szakok közé került.

– Érdekesség, hogy az országos szinten először idén ősszel, nálunk is legfiatalabb szakként induló üzemmérnök–informatikus képzés a jelentkezési számokat illetően ugyancsak bekerült a toplistába. Ez egy alapképzési, szándékoltan nagyon gyakorlatorientált informatikusképzést adó szak, mely már ugyancsak a piac igényeire reagál – tette hozzá az oktatási igazgató.