Papkeszin hagyománnyá lett a jótékonysági koncert

A három napon át tartó falunapokat július közepén rendezték meg a településen, ennek záróakkordja volt a vasárnap esti, a református templomért harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági koncert.

– Ez az évi két alkalommal rendszeresen ismétlődő koncertsorozat jótékonysági jelleggel indult, akkor az volt a cél, hogy a templom orgonáját fel tudjuk újítani. Szerettük volna az itt élők mellett a távolabbról érkező zenekedvelőket is bevonni a rendezvénybe, így az egész régióból hívtunk vendégeket, művészeket. Az orgonát sikeresen felújítottuk, de az emberek megszerették a koncertsorozatot, így a református egyházzal együttműködve ezt idén sem hagytuk ki – mondta el az azóta a Papkeszi Napokhoz kapcsolódó, immár hagyománnyá vált nyári eseményről a polgármester, Ráczkevi Lajos.

A július 15-én este a református templomban tartott koncert sikeréhez Baksa Katalin népdalcsokorral, Bánó Tamás gitárjátékkal járult hozzá, Hajas Szilárd fuvolán, Ihász Irén zongorán, Varga Áron pedig orgonán bűvölte el a közönséget. A koncert egyik különlegességét az adta, hogy a Bocskai István Református Általános Iskolában tanuló negyedikes Farkas Bence Kornél immár második alkalommal vett részt idén a Dunántúli Református Kántorképzőn, így a fiatal zenész ezúttal is orgonajátékot mutatott be a közönség számára. A belépés díjtalan volt, az adományozó kedvűek a templom felújításához járulhattak hozzá. Az est során Kányádi Sándor emlékére hangzott el Az én miatyánkom című vers, de istenes népdalcsokrok és komolyzenei művek – például Alessandro Marcello F-dúr szonátája, Mozart C-dúr andantéja és Kaspar Kummer Scherzója – is felcsendült a fellépők közreműködésével.