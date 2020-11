Példaértékű állatmenhelyet építenek Veszprémben

Ötszázmillió forint kormányzati támogatással országosan példaértékű állatmenhelyet, illetve kompetencia-központot építenek Veszprémben, az északkeleti útgyűrűnél levő Rab Mária-forrás bejáratánál, erről beszéltek az illetékesek a helyszínen pénteken.

Az állatvédelemben mérföldkőnek nevezte Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő a beruházást.

Az önkormányzati területen felépülő létesítmény a tervek szerint egy év alatt készülhet el, és az országban példaértékű lesz. Rámutatott, a 21. századi követelményeknek megfelelő állatmenhelyet, illetve kompetencia-központot a kitűnő veszprémi önkormányzat, a város világhírű állatkertje, az emberfeletti munkát végző, országosan elismert helyi állatvédő egyesületek, köztük a vadmentők is közösen álmodták meg másfél évvel ezelőtt, ami a csütörtökön megjelent kormányhatározat szerint 500 millió forint központi támogatással megvalósulhat.

– A projektről beszéltem Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki támogatásáról biztosított. Azt mondta, nézzük meg a városban, ahol sokan akarnak tenni az állatvédelemért, hogyan tud működni egy ilyen állatmenhely – beszélt a politikus az előzményekről.

Ovádi Péter biztos az együttműködéssel megvalósuló projekt sikerében. Beszélt arról is, hogy a társadalom közös ügye és pártpolitikától független az állatvédelem, amiben mindenkire számítanak. Külön hangsúlyt fektetett az ivartalanításra, a felelős állattartásra, az ebrendészeti telepek állapotának felmérésére, a civil egyesületek támogatására.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere köszönettel szólt a kutyatartók nevében a projektről, amely nagy segítség lesz a kóbor állatok elhelyezésében is, majd üdvözölte, hogy Ovádi Péter miniszteri biztos, képviselő kezdeményezésére a kijárási tilalom után is lehet kutyát sétáltatni Magyarországon. Mint mondta, a kormányzati támogatással, az itteni erős civil háttérrel, a kitűnő szakmai munkát végző állatkerttel, az elkötelezett önkormányzattal országosan példaértékű kompetencia-központot lehet létrehozni, amelyben segítik az örökbeadást, a gazdák és az állatok közötti kapcsolatot is. Elszántak abban, hogy a felelős állattartást minél előbb megismerhessék a diákok, gyermekek, akik majd látogatják a központot.

Török László, az állatkert igazgatója megtiszteltetésnek nevezte, hogy biztosíthatják a szakmai, infrastrukturális hátterét a központnak, ami a város büszkesége lesz. Az igazgató örülne annak, ha az állatvédelem az emberek körében természetes, mindennapos lenne.