Példaértékű összefogás Balatonfüreden a nehéz időkben

Egy emberként fogott össze Balatonfüreden, hogy segítse a járványhelyzettel kapcsolatos teendőket, illetve a megelőzést.

Holczer András alpolgármester egyike azoknak, akik a városban kezdeményezték a maszkok varratását, majd Gáspár Ákos képviselővel együtt házról házra járva osztják ezeket a védőeszközöket, és segítenek az idős embereknek az élelmiszerek, valamint a gyógyszerek beszerzésében.

Mindebben valamennyi képviselő is részt vesz, akik felajánlották körzetükben a segítséget, és az emberek mindenben számíthatnak rájuk. Balatonfüreden az önkormányzat adománygyűjtő számlát nyitott a napokban a koronavírus járvánnyal kapcsolatos költségek miatt, amelyre folyamatosan érkeznek a felajánlások. Ebből a pénzből szerzik be például az arcmaszkok megvarrásához szükséges anyagot.

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói és önkéntesei elsősorban bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, illetve igény esetén meleg étel kiszállításban segítenek. Jelenleg több mint háromszáz idős embert látnak el. Csatlakoztak az említett gyűjtéshez a helyi vállalkozók, a civilek, a baráti társaságok is, akik a maszkok varrásában, a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, és a kutya sétáltatásban is segítenek. Az étel és a gyógyszer házhoz vitelében részt vesz a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club is

– Igazi közösségi összefogás alakult ki a városban egy cél érdekében, fogalmaztak a balatonfürediek.