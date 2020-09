Példaértékű összefogás is segíti Lesencefalut a fejlődésben

Három település együttes turisztikai fejlesztését és a település csapadékvíz elvezető árkai felújítását adták át jelképesen a túraútvonal mentén, a Sarki Róka Borháznál.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a beruházások a helyen élők komfortérzetét javítsák, amellett szépüljenek is a községek. A csapadékvíz elvezetést az itt élők élvezik majd leginkább, de a vidék a turizmusból él, erre is oda kell figyelnünk. Az idei évben különösen sok turista látogatta a Balaton-felvidéket, azt gondolom, hogy fontosak a turistákat érintő fejlesztések is – mondta a képviselő és gratulált a településnek.

Kázsmér-Nyírő Katalin polgármester úgy fogalmazott, hogy öröm ünnepelni, a hétköznapokból kiszakadva újra együtt tölteni egy kis időt. – A híreket figyelve lehet, hogy erre a következő időszakban nem lesz újra lehetőségünk. Köszönet és elismerés a falu lakosságának a járvány idején tanúsított magatartásáért, a rengeteg önkéntes munkáért, az ötszáz maszkért. Örömre ad okot, hogy az elmúlt időszakban több fejlesztés is elkészült, Belterületi útjaink egy része több, mint 750 méter hosszban készültek el. A Kossuth utca egy szakasza, a Petőfi utca és a Jegenye köz a Belügyminisztérium több, mint 14 millió forintos támogatásával. A folyamatot folytatni szeretnénk további pályázatok segítségével. A Leader program keretén belül a Vulkánok Völgye Egyesület ötmilliós támogatásával csatlakoztunk a Kék túra útvonalának azon szakaszához, amely a Kőorrától a Balatonig tart.

A projekt példaértékű összefogással valósult meg három település részvételével.

Rajtunk kívül Balatonederics és Nemesvita vett részt a fejlesztésben, így biztosítva, hogy a szomszédos települések hasonló arculattal várják az idelátogatókat, felhívva figyelmüket a helyi értékekre. Az útvonal egyik pontja a hely, a Sarki róka borház, ahol most ünneplünk. Az út már most vonzza a kerékpáros és gyalogos kirándulókat, a környék egyik legszebb táját mutathatjuk meg az idelátogatóknak, hiszen lenyűgöző panoráma tárul elénk – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy a projekten belül elkészült több pihenőhely, a sportpályánál esőbeálló, és az útvonal mentén információs táblákat helyeztek el. Tervezik egy túra alkalmával végigjárni az utat.

– Mivel a település völgyben helyezkedik el, minden nagyobb eső hordalékot hoz le a községbe. Magyarország kormánya és az Európai Unió több, mint 45 millió forintos támogatásával valósul meg a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, felújítása és a hordalékfogók elhelyezése. A fejlesztés nem csak hasznos, hanem esztétikailag is jelentős, támogatás nélkül önerőben nem valósíthattuk volna meg – mondta a Kázsmér-Nyírő Katalin és megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeréhez.

Az ünnepségen Szabó Zoltán atya kérte Isten áldását a fejlesztésre, majd a lakosság apraja-nagyja együtt vacsorázott. A gyerekeket arcfestő és légvár várta, fellépett a Batsányi Népdalkör, Kertész Ricsi humorista, valamint a Tűzmadarak látványos előadása szórakoztatta az ünneplőket.