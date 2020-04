Példaértékű összefogás – Szájmaszkokat készítenek a foltvarrók Márkón

A foltvarrókör tagjai ezer szájmaszk varrását vállalták a karantén kezdetekor. Jelenleg 1400-nál járnak és a projekt az összefogás szép példája lett a településen, ahol a polgármestertől a gyerekekig sokan bekapcsolódtak a munkába.

A Márkófolt Varrókör Egyesület tagjai mivel most nem jöhetnek össze a közös időtöltésre, ezért a varráshoz szükséges eszközöket hazavitték otthonaikba a kulturális központban lévő helyiségükből. A lelkes csapat első körben ezer maszk varrását vállalta el.

Madarászné Ifju Bernadett megkeresésünkre elmondta, hogy a karantén elrendelését követően jött az ötlet, hogy bekapcsolódjanak a maszkok készítésébe. Az egyesület elnöke hangsúlyozza, hogy egyértelmű volt, hogy segítsenek, de az általuk készített mosható, fertőtleníthető szájmaszkok nem egészségügyi maszkok. Egy-kétórás használatra, a bevásárláshoz, vagy munkahelyre, gyógyszertárba menetelkor használhatók.

Helyi cégek, így a REAL-M és a MárkóTech is támogatta a munkájukat, illetve a faluból is érkeztek felajánlások. Kétezer méter gumit pedig az önkormányzat és a varrókör biztosított a projekthez. A 14 varró közül a kezdők 50, míg a haladók 100 maszk készítését vállalták el. Majorné Végh Veronika és Dodog Bernadett tervezték meg az univerzálisan alkalmazható maszkot, Migrai Emődné pedig messengeren és telefonon irányította a munkálatokat. Több helyen az otthon lévő gyerekek is bekapcsolódtak a munkába: az anyagok kiforgatásában, a felesleges cérnák levágásában segédkeztek.

A háttérben komoly összefogás szerveződött a védő maszkok kapcsán. A szervezés mellett, a drótokat Hartmann Antal polgármester hajtogatta a maszkokba. Sokan jelentkeztek, hogy segítsenek a mosásban, vasalásban. Az önkormányzat dolgozói közül néhányan a varrtak is, a többiek pedig a csomagolásban, vagy a fertőtlenített maszkok kihordásában segítettek, Zsarkó Piroska művelődésszervező irányításával.

Most egy kis pihenőt tartanak a foltvarrókör tagjai, akik eddig közel 1400 maszkot készítettek, de ígérik, hogy a pótlást folyamatosan biztosítják az önkormányzat, illetve a hozzájuk fordulók számára.