Hétvégére ismét bezárkózik Veszprém megye – Pénteki híreink a koronavírussal kapcsolatban

Hetek óta a koronavírus-járvánnyal és a megelőzésére tett intézkedésekkel van tele a sajtó. Összeszedtük a témához kapcsolódó pénteki Veszprém megyei híreket.

Somlói borászatok járvány idején: küzdelem a túlélésért

Súlyos nehézségek jellemzőek az idilli környezetben levő balatoni, illetve somlói pincészetekre, erről beszélt Jásdi István csopaki, és Tornai Tamás somlói borász. Úgy mondták, mindennapos küzdelmet vívnak a túlélésért, de ebben a helyzetben is segítenek, amiben csak tudnak. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Hétvégi korlátozások Veszprém megye településein

Összegyűjtöttük Veszprém megye településeire vonatkozó kijárási korlátozáshoz kapcsolódó rendeleteket. Cikkünket folyamatosan frissítjük. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Lezárták a bakonybéli Szent-kutat

Az önkormányzati képviselő-testület a vírushelyzetre való tekintettel helyi intézkedést hozott. Márkus Zoltán polgármester elrendelte április 17-től visszavonásig a Szent-kút lezárását és látogatási tilalmát. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Lezárják hétvégére a kirándulóhelyeket Veszprémben

A közterületi tartózkodás szabályait szigorítja hétvégére a veszprémi önkormányzat. A lehetőséggel a veszprémi önkormányzat is él. Hétvégén tilos tartózkodni a város népszerű kirándulóhelyein – többek között a Kolostorok és kertekben, a Benedek-hegyen, a Gulya-dombon és a püspöki pihenőhelyen –, a játszótereken, valamint nem lehet használni a kültéri a sporteszközöket, padokat, sportpályákat, tájékoztatott Porga Gyula polgármester. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Hétvégén újra korlátozások lépnek életbe a Balaton-parti településeken

Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat, majd a jövő szerdai kormányülésen ismét áttekintik a helyzetet – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy az önkormányzatok e hét szombatjára és vasárnapjára is megkapják azt a jogi lehetőséget, hogy saját maguk szabályozzák a közterület-használat rendjét. A balatoni önkormányzatok ezúttal is élnek a lehetőséggel. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Harminchatra nőtt a megyei fertőzöttek száma

Két újabb betegnél igazolták a koronavírus-fertőzést Veszprém megyében. Országosan 1763 beteget regisztráltak, a megbetegedések közel kétharmadát Budapesten (883) és Pest megyében (259) igazolták. A legkevesebb fertőzött (12) Békés megyében van. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Pezsgés helyett rémálom – Kijárási korlátozások, kihalt utcák, túlzsúfolt kórházak Olaszországban

Patthelyzet van. Minden bezárt a járvány miatt, a pezsgő életet a tragédiák és a döbbent csend váltotta fel. A kórházak túlzsúfoltak, a mentőautók és a halottszállítók folyamatosan mennek – érzékelteti helyzetüket Kis Csilla. A balatonfüredi születésű nő 29 éve él a mediterrán országban, és úgy mondja, ilyennek még soha nem látta Olaszországot. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

Az emberek fegyelmezettségén is múlik, lesz-e strandszezon a Balatonnál

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a koronavírus okozta járvány­ügyi helyzetnek a Balaton-felvidékre kifejtett hatásait összegezte a Sümeg Városi Televíziónak adott interjújában. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

A Veszprém megyei kórházak is felkészülnek több beteg fogadására

Újabb két megyei lakosnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19). Veszprém megyében a csütörtök reggeli adatok szerint 34 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, derült ki a kormányzati információs oldalról. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>

A járvány miatt az interneten írathatják be az elsősöket

A járvány miatt ezúttal online beiratkozásra kérik a leendő első osztályos tanulók szüleit. A nem állami, például egyházi fenntartású iskolákba április 6. és 24. között lehet jelentkezni, míg az államiakba április 28. és május 15. között lehet beiratkozni. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el>>>