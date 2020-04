Pezsgés helyett rémálom – Kijárási korlátozások, kihalt utcák, túlzsúfolt kórházak Olaszországban

Patthelyzet van. Minden bezárt a járvány miatt, a pezsgő életet a tragédiák és a döbbent csend váltotta fel. A kórházak túlzsúfoltak, a mentőautók és a halottszállítók folyamatosan mennek – érzékelteti helyzetüket Kis Csilla. A balatonfüredi születésű nő 29 éve él a mediterrán országban, és úgy mondja, ilyennek még soha nem látta Olaszországot.

– Szerencsére messze vagyunk Észak-Olaszországtól – mondja Kis Csilla, aki öttagú családjával egy közép-olaszországi, tengerparti városkában él. Hozzáfűzi, a távolság sajnos nem sokat jelent, ugyanis amikor a kijárási tilalom kiszivárgott, az északon élők menekülni kezdtek az ország más részei felé, ezzel szétterjedt a vírus. Csilla felidézi, már februárban megrémültek, amikor hallották, Kínában mennyien meghalnak a koronavírus miatt. Felmerült bennük, hogy máshol is megjelenhet a betegség, de arra álmukban sem gondoltak, hogy milyen borzalmak történnek meg Olaszországban.

– Teljesen kizökkentünk a normális életből. Nagyon szigorú kijárási tilalom van március 8-a óta. Maszkban, kesztyűben lehet utcára menni, nem lehet beszélgetni, egymást megközelíteni – fogalmaz Csilla. Amikor kilépnek az utcára, ki kell tölteni egy papírt, hogy hány órakor hagyták el az otthonukat, hova mennek. Aki ezt nem írja le pontosan, komoly büntetésre számíthat. Nekik az a szerencséjük, hogy kertes házban élnek, így lehetnek levegőn, napfényen. Húszéves, jogi egyetemista lánya és 18 éves, érettségi előtt álló fia online tanul, ő párjával cégüket szintén így irányítja. Beteg anyósáért külön aggódik. Hetente kétszer mennek bevásárolni, és csak oda lehet menni, ami a körzetükben van. Az emberek csak élelmiszerboltba, gyógyszertárba és dohányboltba mehetnek, kutyát is csak a közelben lehet sétáltatni, a lakóhelytől maximum ötszáz méterre. A várost nem lehet elhagyni.

Kilenc kilométerre van tőlük egy kórház, amely járványkórház lett. Csilla azt mondja, szörnyű hallani, ahogy a mentőautók éjjel-nappal mennek, gyakran a halottszállítók is, és északon sokan a halottaiktól sem tudnak elköszönni. Az egészségügyben dolgozókkal az emberek együttéreznek, nagy tisztelettel tekintenek rájuk, a kórházak zsúfolásig megteltek betegekkel, az ottani állapotokra nincsenek szavak. Csilla úgy tudja, az orvosok és az ápolók havonta száz eurót kapnak pluszban, és a munkába utazás ingyenes számukra. Ismerőseik közül többen meghaltak már, akik hatvan év körüliek voltak, és nem küszködtek komoly betegséggel. Más ismerőseik lélegeztetőgépen vannak.

Csilláék telefonon, interneten tartják a kapcsolatot rokonaikkal, másokkal erkélyről, kertből beszélnek. Keveset nézik a tévét, ahol rengeteg szörnyűséget lehet látni. Sokat beszélgetnek, olvasnak, jógáznak, Csilla virtuális imakört is vezet, fia a kertben egy kis szabadtéri edzőhelyet alakított ki.

– Nagyon aggódom otthoni szeretteimért is, szüleimért, testvéremért és mindenkiért. Eddig bármikor indulhattam haza, de most nem lehet, mert minden le van zárva, ami szintén nagyon riasztó érzés. Jóformán csak az áruszállítás működik, az autópályán, amire rálátunk, nem járnak autók – mondja. A máskor pezsgő Olaszországban, így a városukban is üresek az utcák. Az élet normális napokon reggel a bárokban kezdődik egy gyors kávé mellett, amikor ismerősök, barátok beszélgetnek kicsit, aztán mindenki indul a dolgára.

Csilla kiemeli, sok mindent lehet hallani arról, hogy miért lett a járvány egyik gócpontja Olaszország, de hogy mi az igazság, nem tudják. Az emberek segítik egymást, különös tekintettel a rászorulókra. Áll a gazdaság, rengeteg a munkanélküli, akik ezt nem tudják bejelenteni, mert az irodák is bezártak, és a túlterheltség miatt nehezen lehet elérni őket.

Az országban, ahol pezsgő, mediterrán élet volt, most patthelyzet van. A családok minden hétvégén összejöttek, Csilláék húszan is körbeülték az asztalt.

Azt tanácsolta, mindenki vegye nagyon komolyan a járványt, és tartsa be az előírásokat, óvintézkedéseket.