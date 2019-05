Pihenőpark segíti Jendrassik–Venesz diákjainak iskolai relaxációját

Szabadidő- és pihenőparkot adtak át minap a VSZC Jendrassik–Venesz Szakgimnázium és Szakiskolában. A kis „pihenősziget” kialakításában az iskolai dolgozók, tanárok és diákok is kivették részüket.

Gulkai László, a tagintézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, s elmondta: azért készült a szabadtéri pihenőpark, hogy a diákság számára a tanulást egy kicsit könnyebbé és élményszerűbbé tegyék.

– Amikor már nagyon elfáradtatok a tanulásban, akkor ide ki lehet ülni, lehet beszélgetni – üzent a diákságnak és mutatott körbe Gulkai László. – Sőt, akár egy-két órát is, legyen az biológia vagy természetismeret, meg lehet itt tartani – mondta Gulkai László.

Elhangzott: az iskola nem titkolt célja, hogy ökoiskola cím elérése felé haladjon, amihez sok lépést megtettek már. Többek között a fenntarthatóság témahetén keresztül jutottak el az energiatudatos és az energiahatékony iskola cím elnyeréséhez. Az iskolai pályázathoz ez a kis park szintén hozzájárul, csakúgy, mint a fűszerkert vagy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.

Azon kívül, hogy nevelünk, órákat tartunk és gyakorlatokra mennek a gyerekek, fontos az is, hogy olyan környezetben legyenek, hogy tetsszen nekik, szeressék azt, fogalmazott Schindler Lászlóné, a VSZC főigazgatója. Jó, ha kijönnek a gyerekek a szünetekben pihenni, beszélgetni. A főigazgató szerint a sok beton miatt is fontos egy-egy hasonló pihenősziget, aminek kialakítását támogatják is. Ráadásul nem kerül sokba, hiszen összefogással, közösségi munkával épült a Jendrassik–Venesz szakiskola pihenőparkja is.

Az átadáson mások mellett jelen volt Strenner Zoltán, a településrész önkormányzati képviselője is.