Pisztráng és jó borok: megtelt a tapolcai Malom-tó partja

Több ezren falatoztak, boroztak, szórakoztak a hétvégi hagyományos Pisztráng- és borfesztiválon. Az esemény három napjára megtelt látogatókkal a Malom-tó partja.

A három színpadnál fellépők a jó hangulatról gondoskodtak, a vendéglátók többféleképpen elkészített pisztrángtálakkal és jó borokkal kínálták a vendégeket. A megnyitóünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a fesztivál is azon események közé tartozik, amelyek idecsalogatják a Balaton-felvidékre a turistákat. – Ezek azok a rendezvények, amelyek négy évszakossá tudják tenni a Balatont és környékét. Sokat kell még tennünk ezért, de a fesztivál út a cél felé – mondta a képviselő és gratulált a szervezőknek.

Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a törökországi testvértelepülés jelen levő küldöttségét is – Mindig meg kell újulnunk, úgy, hogy a hagyományainkat hordozzunk magunkban. Ehhez remek alkalom ez a rendezvény – mondta a polgármester, majd remélte, hogy mindenki talál magának szórakozási lehetőséget és újdonságot is a fesztiválon.

Az esemény egyik ötletgazdája és vendéglátója, Mezőssy Zoltán arról beszélt, hogy kilenc évvel ezelőtt a tóparton a szemben levő vállalkozót, Végh Tamás barátját felkereste a gasztronómia rendezvény ötletével. – Idén már három színpadon több mint 30 zenei előadó lép fel, 16 borászpavilon képviselteti magát, 45 vásározó várja a vendégeket. A fesztivál mostanra felkerült az ország gasztronómiai térképére. Mindez nem valósult volna meg, ha nem állnak mellettünk a támogatóink – mondta Mezőssy Zoltán és megköszönte az önkormányzat segítségét is, valamint kérte a vendégeket, hogy kóstolják meg a badacsonyi borvidék legjobb nedűit és a pisztrángételeket. Hallgassák a fellépő zenekarokat és az Új idők együttes fesztiválra írt dalát.

Pénteken már kora délután szólt a zene, fellépett a Babos-Piller jazz duo, a Csízi jazz, a Full Live trio, a Sofia Balogh Band. Sajcz Gábor harmonikázott, játszott az Új Idők Acoustic, a Quietchords, a Sofia Balogh Band. A Melódio trió koncertje zárta a napot a látványos fényfestés után. Szombaton a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar alapozta meg a jó hangulatot, fellépett az Anna and the Big Faces, a Brass ont he Road, a Soul and Emotion, a Melodi duó, a Blue Cafe Band, Bardon Ivett Piller Balázzsal. Játszott a Sofia Balogh Band, Happy Dixie-land Band, az Acoustic Planet, Sajcz Gábor harmonikázott és idén sem maradhatott el a különleges lézershow a Malom-tó vízén a Biga acoustic fellépése előtt. Vasárnap jóga nyitotta a napot, játszott a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a Zajongó gyerekzenekar a gyerekek kedvét kereste, a vendégeket várta a Bounaventura, a Sofia Balogh Band, a Band of Streets, az Új idők, a Gáspár Szilvi Quartet, a Tóth Vera Quartet, a Csopak demizson, valamint az örök visszatérők egyike, az Ed Phillips and the Memphis Patrol.

A Nagyboldogasszony római katolikus templomban Gion Zsuzsanna mezzoszoprán és Virágh András orgonaművész koncertezett a felújított orgona avatási ünnepségén.