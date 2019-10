Porga Gyula: A sikerek alapja a biztonság

Veszprém a legfontosabb mutatók terén az első harmadban van a magyarországi városok között, hangsúlyozta Porga Gyula polgármester az Agórában tartott lakossági fórumon kedden.

A polgármester a rendezvényen bemutatta a Fidesz–KDNP 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös választókerületben induló jelöltjeit, Bóka Bencét, Stigelmaier Józsefnét, Pálinkás Rolandot és Strenner Zoltánt. Porga Gyula 2010 óta vezeti a várost, polgármestersége legfontosabb eredményének azt tartja, hogy a veszprémiek szeretnek itt élni. A városvezető elmondta, a település a hazai fejlettségi, élhetőségi és gazdasági mutatók terén rendre az első harmadban végez a megyeszékhelyek között, az Entente Florale virágosítási verseny elismeréseivel és az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésével a nemzetközi színtérről kaptak visszajelzést arról, hogy jó úton járnak.

A polgármester hangsúlyozta, a város hazai és nemzetközi sikereinek alapja a biztonság. – Veszprém a legbiztonságosabb megyeszékhelyek közé tartozik: az elkövetett bűncselekmények száma alacsony, a felderítési arány pedig magas – húzta alá. A város közbiztonságát szolgálja 117 térfigyelő kamera is. A gyalogátkelők biztonságosabbá tétele érdekében tizenötmillió forintot fordítottak a zebrák megvilágításának javítására, és idén két okoszebrát is átadtak. Porga Gyula arról is beszélt, a közbiztonság mellett az anyagi biztonság is adott: a városi gazdaság szerkezete megfelelő, a munkanélküliség alacsony, és a munkáltatók jó minőségű munkahelyeket kínálnak.