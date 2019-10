Pörgős videóval értékelték a szezont a vízi mentők

71 strandon voltak jelen, 268 riasztást kaptak, közel négyezer alkalommal láttak el könnyű sérülteket – idén sem unatkoztak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai.

Az idén 20 éves egyesület strandi vízimentő szolgálata idén több mint 400 vízi mentővel, 71 strandon volt jelen. A 71 szolgálati helyen összesen 3784 alkalommal láttak el könnyű sérültet. Hajós szolgálatuk a nyári szezonban 9 hajóval állt készenlétben, melyből a két sürgősségi mentőhajó a nap 24 órájában riasztható volt. Szeptember végéig 268 riasztást kaptak, októbertől pedig őszi ügyeleti rendben folytatják a szolgálatot. 2016-ban hadrendbe állítottak egy mentőtiszti gépkocsit (Országos Mentőszolgálat koordinálja), mely ebben az évben is június végétől szeptember elejéig napi ügyeleti rendben segítette a Balaton északi partján egészségkárosodást szenvedett személyeket. Ebben a szezonban 72 esetellátásuk volt – számol be róla honlapján a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, amely a száraz tényeket és számadatokat egy igazán pörgős, nyarat idéző videóban is összefoglalta.

A mentési feladatok mellett több mint 20 vízi és vízparti rendezvényt biztosítottak. Évek óta az egyesület biztosítja többek között a Balaton Sound, a STRAND Fesztivál, a B my Lake, a Balaton-átúszás, a Balaton átevezés, a Kékszalag és egyéb vitorlásversenyek résztvevőinek biztonságát, valamint a FINA szervezésében megvalósuló versenyek biztosításában is aktívan részt vettek.