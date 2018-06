Pro Meritis-díjat kapott a jubiláló Dózsavárosi Baráti Kör

Pro Meritis-díjat vehetett át Tóth János a huszonöt éves Dózsavárosi Baráti Kör ünnepi rendezvényén.

Az égiekkel is olyan jó kapcsolatot ápolnak, mint egymással; a Dózsavárosi könyvtár emeletén tartott ünnep után száz ágra sütött a nap, kezdődhetett a műsor, a vendéglátás az udvaron.

Csécs Ferenc, a Dózsavárosi Baráti Kör elnöke beszélt az eltelt huszonöt évről; egyetértenek a tennivalókban, a teljesítmény számít. Régi temetőhegyi családok egymást becsülő, szerető utódai alkotják a kört, mert együtt lenni jó. Odafigyelnek az idősekre, a városrész környezeti állapotára, a sok szakember észreveszi, előterjeszti és megoldja az együttélést nehezítő fizikai gondokat, és arra is jut energia, hogy évről évre gyönyörű legyen a Dózsavárosi karácsony, szép fenyővel, a kicsik műsorával, körbekínált forró teával, süteménnyel. Közös ünnepeiken túl a Dózsavárosi Tanács sem ül össze képviselőik nélkül, minden évben együtt fogalmazzák meg a feladatokat.

Csécs Ferenc sorolta a tényeket, a történéseket, amelyek mögött mindig ott volt a kör tagjainak jobbító szándéka. Hosszú múltra visszatekintő generációs összefogásról beszélhetünk ugyan, de ez az összefogás befogadó is egyben. A Temetőhegy – Dózsaváros bővülő lakóterület. Szívesen költöznek ide fiatal családok, akik ha szeretnék, csatlakozhatnak a civil szervezethez. Nekik is köszönhetően alacsony az átlagéletkor, a kiemelkedő tevékenységeket városi kitüntetések is jelzik. A napokban átvett Pro Civitate-díjhoz most egy újabb társult: Porga Gyula polgármester a születésnapon adta át Tóth János elnökhelyettesnek a Pro Meritis-kitüntetést. Az elnök után másodikként részesült ő az elismerésben. A tagok tapssal köszöntötték őt.