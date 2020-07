Próbáltunk minden korosztályra gondolni – Átalakult a programterv Fűzfőn

Tavasszal a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár programszervező csapata is nehéz helyzetbe került, mert a járványhelyzet teljesen felülírta az eredeti terveket. Még februárban egyhangúan fogadta el a képviselő-testület a város éves programtervét, de ezeket sorban le kellett fújni. Elmaradt a majális, a juniális, az Aranykapu Fesztivál a nagyobb programok közül, de a kicsiket sem lehetett megtartani.

– Három színházi előadást is terveztünk, ebből kettőt halasztani kellett, de a tervek szerint ezeket ősszel láthatja majd a közönség. Sőt, Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának segítségével egy pályázaton is nyerni tudtunk, így még egy előadást hozhatunk majd a városba. Amikor feloldották a korlátozásokat, igazi csapatmunkával körülbelül egy hét alatt raktuk össze az új nyári programtervet. Nem fesztiváljellegű eseményekben gondolkodtunk, hanem kisebb léptékű, de közönségsikerre esélyes programokban. A „romkerti esteket” évek óta szervezzük, hiszen van egy fantasztikus helyszínünk a Mámai templomrom, amit vétek lenne nem kihasználni. Idei első nagy programunkat is itt tartottuk. László Attila koncertje hatalmas siker volt, nagyon sokan eljöttek – mondta el Szendi Péter intézményi kommunikátor, művelődésszervező.

Hozzátette, hogy a csapat alapkoncepciója az volt, hogy egy- egy ismert személy köré építik a programokat.

Az ingyenes romkerti estek sorozatban érkezik majd augusztus elején a településre Sasvári Sándor örökzöld slágerekkel, augusztus végén pedig Gregor Bernadett sanzon esttel. Vasárnap a Tobruki strandon lesz strandmozi, ahol Csuja Imrével lehet majd személyesen találkozni, majd az Üvegtigris című filmet megnézni. Augusztus közepén Koltai Róbert lesz a vendég, és a Sose halunk meg című filmet vetítik. A programokat rossz idő esetén is megtartják, legfeljebb átköltöztetik a közösségi házba. A Föveny Strandra várják majd a kisebbeket a Kabóca Bábszínház augusztus 8-i előadására. A Klassz a parton sorozat keretében tartanak majd két komolyzenei koncertet, és lesznek majd színházi estek is, döntően a Veszprémi Pető Színház művészeinek közreműködésével.

– Próbáltunk minden korosztályra gondolni, és Fűzfő minden lehetséges helyszínére programot tervezni. Augusztus 20-án 19 órakor a romtemplomnál lesz majd ünnepi műsor, de idén nem lesz tűzijáték, ezzel is kíméljük a város költségvetését. Az ünnepség után a Föveny strandra várjuk majd a könnyedebb szórakozásra vágyókat, a hangulatról a Pepita zenekar és Sipos F. Tamás gondoskodik majd. Október 2-án lesz a várossá válás 20 éves évfordulója, szeretnénk majd a város közéletét akkoriban meghatározó közszereplőkkel együtt ünnepelni-tette hozzá Szendi Péter.

Ősszel rengeteg program várja majd a maradó nyaralókat, és a helyieket is. Lesznek kiállítások, színházi esték, és bíznak benne, hogy megtarthatják majd a nyugdíjas klubok találkozóját is.