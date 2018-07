Projektnyitó Várpalotán: A cél, hogy ne hagyják el az iskolát

A végzettség nélküli iskolaelhagyó fiatalok számának a csökkentését, valamint napelemes rendszerek kiépítését célozza az a két pályázat, melyet a Pápai Szakképzési Centrum nyert el a közelmúltban.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A várpalotai PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiumában tartott projektnyitó ünnepségen Campanari-Talabér Márta polgármester kiemelte, jól képzett szakemberekre van szükség ahhoz, hogy Magyarország gazdasága működni tudjon. A Faller szakképzőben pedig minden feltétel adott ahhoz, hogy kiképezzék ezeket az embereket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A támogatásnak köszönhetően különböző képzésekkel, egyéni foglalkozásokkal segíthetik át az érintetteket a nehézségeken, s adhatnak a kezükbe piacképes szaktudást. A sikerhez azonban hatékony együttműködésre lesz szükség. A diák és az iskola mellett a család és a szociális intézmények támogató hozzáállása is fontos. A feladat tehát nehéz, de azt gondolom, hogy kiemelt célunk minél több lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalt bevonni ebbe a programba. Ha közülük minél többnek lesz végzettsége, akkor biztosan el tudnak helyezkedni a mai magyarországi munkaerőpiacon. A lehetőség adott, csak élniük kell vele – mondta el kérdésünkre Várpalota polgármestere.

Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte az oktatási intézmények felelősségét abban a tekintetben, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakember-utánpótlás biztosítása érdekében egyre felkészültebb, a mai kor követelményeinek megfelelő kommunikációs és módszertani tudással bíró pedagógusok képezzék a fiatalokat. Hozzátette, az infrastrukturális beruházást is magában foglaló, a szakképzési rendszer fejlesztését célzó projekt segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok képzésével, illetve külsős szakemberek bevonásával időben felismerjék azokat a nehézségeket, amelyek a fiatalokat az iskolájuk elhagyására késztetik. Várpalota esetében a projekt mintegy 100 millió forintos nagyságrendű beruházást jelent – tette hozzá.

A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében új eszközök beszerzése, valamint az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szerveznek és valósítanak meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához az intézményekben, így Várpalotán is Digitális Közösségi Alkotóműhelyt hoznak létre. Ezeken felül drogprevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését is tervezik.