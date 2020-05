Pünkösdi vacsorára hívják a járványhelyzet frontvonalában dolgozókat egy füredi szállodában

Orvosokat, nővéreket vendégelnek meg pünkösdi vacsorán egy balatonfüredi szállodában, ahol később mások mellett rendőrt, tűzoltót, buszvezetőt, futárokat és takarítónőt is meghívnak, mert úgy gondolják, ők is nagy szerepet játszottak a járványhelyzetben a védekezésért.

Emellett hazai ginkóstolóval és barbecue-val is készülnek abban bízva, hogy ötletükhöz mind többen csatlakoznak a Balatoni Kör szállodái, éttermei közül azzal a céllal, hogy itthon nyaraljanak az emberek, erről beszéltek az illetékesek.

Nem ült tétlenül Varga László, egy balatonfüredi szálloda vezetője, a Balatoni Kör alelnöke az elmúlt hónapokban. Minden lehetséges platformon hirdette, hogy a náluk lefoglalt szálláshelyek érvényesek a járvány után is, így sikerült is életben tartania a foglalásokat. A szálloda vezetője, aki a nyitást a pünkösdi hétvégére tervezi, különleges ajándékkal is meglepi vendégeit: így azok, akik a járvány miatt nem vehettek részt a világhírű bécsi ginfesztiválon, vendégeik mellett náluk ezekkel a belépőkkel ingyen kóstolhatják meg a kitűnő magyar párlatokat a pünkösdi hétvégén.

Varga László szerint a magyar ginek a világ bármely fesztiválján megállnák a helyüket, ezért népszerűsíti, ismerteti meg azokat minél több vendéggel. Úgy látja, a borok és a klasszikus pálinkák mellett az ínyencek az említett ital iránt is élénken érdeklődnek.

–Azokat, akik hasonlókért eddig külföldre jártak, most arról szeretnénk meggyőzni, hogy itthon is találkozhatnak felső-kategóriás kulináris élményekkel, vélekedett az alelnök. Hozzátette, a vírus az utazási palettáról teljesen eltörölte a nagy kulináris fesztiválokat, és ebből a helyzetből most profitálhatnak a magyar szállodák. De csak azok, amelyek minőségi ételeket és italokat kínálnak. Szerinte a gasztronómiai eseményekre a vírus „kiéheztette” a magyar embereket, így arra lehet számítani, hogy a pünkösdi nyitáskor teltház lesz a hazai szállodákban, de azt folyamatosan csak a minőséggel lehet fenntartani. Kiemelte, egyre szélesedik az úgynevezett BBQ (barbecue) turisták tábora, akik kifejezetten az érlelt, füstölt, kíméletesen sütött ételekért keresik fel az éttermeket, szállodákat, amelyekben a csúcstechnikát képviselő berendezések révén kifogástalan az ilyen kínálat.

– Szállodánkban is kiemelten kezeljük az ilyen jellegű ételeket, pünkösdkor KicsiZso a magyar BBQ fenegyereke izzítja a különleges sütőt, mondta Varga László. Éskovács Péter turisztikai kommunikációs szakember szerint a vírus jótékonnyá tette a szállodák vezetőit is.

Az említett füredi szállodába a pünkösdi vacsorára olyan orvosokat és nővéreket is megvendégelnek, akik a járvány helyzetben az átlagnál többet dolgoztak. Itt azt is tervezik, hogy az egészségügyben dolgozó hétköznapi hősök mellett később takarítónőt, pénztárost, buszvezetőt is meghívnak vacsorára, hogy kifejezzék tiszteletüket azok iránt, akik szintén sokat tettek azért, hogy pünkösdkor kinyithassanak a szállodák. Éskovács, az akció egyik ötletgazdája megjegyezte, szeretnék, ha a Balatoni Körhöz tartozó szállodák, éttermek is csatlakoznának kezdeményezésükhöz, és a jövőben több nővért, orvost, buszvezetőt, takarítónőt, rendőrt, tűzoltót, biciklis futárt is vendégül látnának a régióban, hogy kifejezzék elismerésüket azok iránt, akik fertőzésveszélyes feladatokat láttak el az utóbbi időben azért, hogy az emberek át tudják vészelni a járványos időszakot, és nyugodtan élvezhessék a nyári szezont.