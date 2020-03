Rajzukért Kossuth-bankót ábrázoló süteményt kaptak a diákok egy ajkai cukrászdában

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve minden gyermek március 15-ig rajzaiért cserébe Kossuth-bankót ábrázoló süteményt kapott az átmenetileg Sütibank 2.0-ra keresztelt ajkai Kristály cukrászdában.

Az ifjúság 1848. március 15-e kapcsán már tudja, hogy ekkor nyomtatták ki a 12 pontot. Ám azzal már kevésbé vannak tisztában, hogy miként lett a 9. pontból önálló magyar bankrendszer.

A játékos akcióval a szervezők a gyerekek számára is egyértelművé tették, miért is volt fontos a forradalmárok számára, hogy az önálló bankrendszer ügyét is felvegyék a 12 pont közé. A program ötletgazdája, Eskovács Péter kiemelte, hogy a jótékony akció a pénzügyi tudatosság témakörében megszerezhető információk fontosságát is hirdette a kicsik számára. A cukrászdában így, szinte egy rendhagyó történelemóra keretén belül, a Hétszínvirág óvodásainak az ajkai Raiffeisen Bank fiókvezetője, Dohány Attila tartott tájékoztatót.

Elmondta, hogy Kossuth mint pénzügyminiszter miért szorgalmazta az önálló magyar bankrendszer létrehozását, hogyan próbálták stabilizálni az ország helyzetét a forint kibocsátásával, ami a nép körében a Kossuth-bankó elnevezést kapta.

A fiókvezető lapunkkal megosztotta: örömmel álltak támogatóként azon jó ügy mellé, hogy pénzügyi oktatáshoz kapcsolódva társasjátékokat kapjanak az óvodások. Kiemelte, hogy a pénzügyi alapismeretekkel már egészen kiskorukban érdemes megismertetni a gyerkőcöket, hiszen a tudatos pénzügyi tervezést megtanulni egy folyamat, és az alapok elsajátítása nélkül nem működik gördülékenyen.

Az ajkai cukrászda vezetője, Patakfalvi Andrea szintén nem először áll nemes ügy mellé. Elmondta, a kiváló minőségű alapanyagokból álló csokis sütemény – tetején a cukorból készült Kossuth-bankóval – nagyon ízlett a gyerekeknek. Azon túl, hogy a rajzokért cserébe kaptak egy-egy szeletet, lehetőség volt az ünnepig bezárólag a megvásárlására.

A cukrászda az ebből nyert bevételt felajánlja a szervezőknek a társasjátékok megvételére. A karitatív akció révén a helyi óvodák részesülnek majd különféle, a pénzügyekhez kapcsolódó társasjátékokban.