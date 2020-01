Rászorulókat támogató karitászt rendeznek Sümegen

A Ramassetter-iskola alsó tagozatosai is fellépnek azon a karitászbálon, amelyet a sümegi csoport szervez.

A február 22-én este hét órakor az óvoda tornacsarnokában kezdődő rendezvény bevételéből a segélyszervezet a rászoruló családokat támogatja. A batyubál igazi csemegét is kínál. A rédicsi Lendvai Zoltán plébános – vagy ahogy sokan ismerik, a gördeszkás pap – sporteszközével érkezik, és bemutatót is tart. Az esten fellép a helyi Pintér Zoltán énekes. A bál ötletgazdája Lovró Krisztina sümegi tanítónő, akihez önkéntesek csatlakoznak. Tombolafelajánlásokat is várnak.

A Veszprém Főegyházmegyei Karitász a karácsony előtti Angyalbatyut sikerrel zárta, összesen 2200 csomagot gyűjtöttek, amely több, mint az egy évvel korábbi. A legtöbbet, majdnem 400 darabot a pápai Munkácsy-iskola adta át, második lett az ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, a harmadik a sümegi Ramassetter Vince-iskola. A legjobbak jutalmat is kaptak, egy papírból összeállítható betlehemet.

Szijártó Lászlótól, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatójától megtudtuk, hamarosan meghirdetik ismét a DM Együtt a babákért pelenkaakcióját, amelyben a rászoruló családok fél évre elegendő pelenkát kapnak. Elsősorban a daganatos betegeket látják el a készítménnyel a Béres-­csepp-programban. Ismét meghirdetik a Zöldellő kertek akciót azoknak a rászorulóknak, akiknek lehetőségük van termelni. Legutóbb 170 család kapott vetőmagot.

Márciusban Tartós szeretet elnevezéssel tartós élelmiszert gyűjtenek, és húsvét előtt eljuttatják a rászorulókhoz. Szijártó Lászlótól megtudtuk, a karitász hamarosan új irodába költözik, Veszprém valamelyik nagyobb lakótelepére, hogy közelebb legyen az emberekhez.