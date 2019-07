Rászorulóknak is segítenek az ajkai bolgárkert termelői

A termény tíz százalékát a családsegítő szolgálaton keresztül a rászorulóknak ajánlják fel a bolgárkert termelői. Az önkormányzat munkatársai egy nagyobb parcellán termesztenek konyhakerti növényeket.

A Bódé határában az egykori Videoton-pálya helyén levő mezőgazdasági területen harmadik éve folyik a mezőgazdasági termelés. A több mint háromhektáros földterület talaját az önkormányzat készíti elő a gazdálkodáshoz, majd a termelés egész időtartama alatt ingyenesen biztosítják a locsoláshoz a vizet. A terület biztonságos, azt ugyanis kerítés veszi körül, a kaput éjszakára zárják.

A bolgárkertben környezetbarát termelés folyik, nem permeteznek, hanem kapálnak, gyomlálnak. Az önkormányzat négy dolgozót foglalkoztat a kertek gondozására és arra, hogy segítsenek a termelőknek. Azok a termelők, akik az első évben jelentkeztek, mindannyian gazdálkodnak, és több új bérlő is érkezett.

Jelenleg a betakarítás folyik, egész nap dolgoznak a kertben. Szabó Zoltánné és családja első éve termel. A eredményekkel elégedettek, és már tudják, jövőre ismét jelentkeznek a parcelláért. Az asszony elmondta, férjével és 89 éves édesanyjával jár a kertbe. Örömmel tevékenykednek, és látják az eredményt. Mindent ültettek, ami a főzéshez kell. Jelenleg a cukkinit szüretelik. Nemrég az unokát is kivitték, akinek megmutatták, hol terem és milyen a sóska. Az abból készült főzeléket szívesebben fogyasztotta, azt ugyanis a nagyiék termelték neki.

A gazdálkodóknak az önkormányzat négy dolgozója segít. Kovács Tibor gondnok vezetésével harmincfajta gyógynövényt is termelnek az önkormányzat parcelláján. A növényt szárítják, majd teát főznek azokból. A célok között szerepel egy teaház és egy savanyítórészleg kialakítása.

Keresszegi Ferenc megbízott ügyintézőtől megtudtuk, jövőre is fogadnak újabb jelentkezőket, az igényüknek megfelelően újabb darabot vonnak művelésbe.

A kertben vegyszermentes gazdálkodás folyik, a termelők szakembertől kérhetnek segítséget, és egymástól is sokat tanulhatnak. Közös programokat is szerveznek, idén is megtartják a tavaly sikeres lecsófőzést, a betakarítás végeztével pedig egy záróünnepséget. Tavaly adták át az egykori padragi bánya területén a bányakertet, amely egy részébe bogyós növényeket ültettek, valamint játszóteret és vizes- blokkot alakítottak ki, és a régi bánya bejáratánál egy emlékhelyet. Az épületek átadását a nyár végén tartják.