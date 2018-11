Régi álom vált valóra Vámoson – elkészült az új óvoda

2016-ban, TOP-os pályázat keretében, infrastrukturális fejlesztésre nyert 460,41 millió forintos támogatást a település.

A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló beruházás eredményeként elkészült a modern, minden igényt kielégítő, négy csoportszobás óvoda.

Egyre többen költöznek ki Veszprémből Nemesvámosra, ahol évente 25-30 gyermek születik. Ezért kiemelt cél volt, hogy a korábbi, 1970-ben épült óvoda folyamatos karbantartása és felújítása mellett, egy új óvoda épüljön a településen. A 2018 elején elkezdett beruházás elkészült, november közepén a kisgyermekek már birtokba vették az új épületet, amelyet november 23-án, ünnepélyes keretek között avattak fel. Az ünnepségen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében utalt egy korábbi kijelentésére, miszerint a jövő Nemesvámoson épül, amit a most felavatott óvoda épülete is bizonyít. – A jövő nemzedékébe vetett energia az mindig megtérül. Nemesvámos úgy gazdálkodik a rábízott vagyonnal, hogy gondol a jövő nemzedékére is – fogalmazott a képviselő, aki gratulált az önkormányzatnak, amely 70 millió forintos önrészt tett még hozzá az elnyert támogatáshoz. Sövényházi Balázs polgármester szerint egy olyan óvoda épült tágas terekkel, négy csoportszobával, tornaszobával, fejlesztőszobával és orvosiszobával, ahol minden a 21. századnak megfelelően lett kialakítva. A polgármester köszönte a kormány támogatását és a kivitelező cég rugalmasságát, hogy az építőipart sújtó nehézségek ellenére sikerült időre elkészítenie az óvodát.

Az épületében nagy hangsúlyt kaptak a tervezéstől egészen a megvalósításig a megújuló-és korszerű megoldások. Például a napelemes rendszer, amely előreláthatólag ellátja az egész épület villamosenergia igényét. Az új óvodában a Csicsergő, a Csiga-biga, a Katica és a Maci csoportnak is külön mosdója van és az egyes csoportszobák hőmérsékletét és a beáramló friss levegő mennyiségét az óvónők szabályozhatják. Az avatón Sövényházi Balázs kiemelte még a főzőkonyhának az egészséges közétkeztetésben betöltött fontos szerepét is. Ugyanis az óvodások mellett, innen kapja az ebédet a Petőfi Iskola közel 160 tanulója és tanárai, valamint a szociális étkeztetés keretében további 60 főre főznek még úgy, hogy a legtöbb alapanyagot élelmiszer kistermelőktől, őstermelőktől szerzik be Vámosról, vagy a megyéből.

Putz Andrea óvodavezető elmondta, hogy nagy örömmel vették birtokba és már az első napon belakták a kényelmes, tágas épületet, ahová jelenleg 97 óvodás jár, de decemberben és januárban még tovább nő majd a gyerekek létszáma.

