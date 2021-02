Régiós jelentőségű fejlesztési tervek a kormánybiztos asztalán

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Navracsics Tibor, az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a képviselő választókerületének legfontosabb regionális fejlesztéseiről egyeztetett a napokban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A jó hangulatú megbeszélésről Fenyvesi Zoltán elmondta: több, a térség lakói számára sürgős, időszerű fejlesztési igényre hívta fel a kormánybiztos figyelmét, amelyek már régóta megoldásra várnak.

Többek között érintették a 8-as számú főútvonal Ajka–Devecser közötti, közel harminc kilométeres szakasza négysávosításának előkészítő- tervező munkáinak mielőbbi elindítását, hiszen az előkészítésre és tervezésre már rendelkezésre áll az anyagi forrás.

– A következő időszakban az érintett útszakasszal szomszédos választókerületek országgyűlési képviselőivel és a kormánybiztossal közösen azon kell majd dolgoznunk, hogy a kivitelezésre is rendelkezésre álljon a szükséges európai uniós és hazai forrás – fejtette ki az országgyűlési képviselő.

Érintették még az ajkai kór­ház fertőzőosztályának fel­újítását is, hiszen ez nemcsak a helyi közösség számára fontos, hanem a megye és a régió lakosainak egészségét is szolgálhatja, ugyanis a megye második legkorszerűbb kórházaként az intézmény régiós szerepet is betölt a jelenlegi veszélyhelyzetben. A 84-es számú út Sopron és Balaton- ederics közötti szakaszának felújítását is szorgalmazta a képviselő, hiszen nyáron jelentős számú turista közlekedik ezen az útszakaszon. Az észak-balatoni vasúti vonal Balatonfüred és Tapolca közötti szakaszának felújítása és villamosítása is fontos cél lehetne, hiszen ez a vasúti pálya is kiemelt turisztikai jelen­tőségű.

– Az infrastrukturális beruházásokon túl az Európa Kulturális Fővárosa program rendezvényeinek helyszínét, Veszprémet és a balatoni régió településeit is érintő fejlesztési elképzeléseket is számba vettük, hiszen erre a programsorozatra választókerületünk minden járási székhelye – Tapolca kivételével – bejelentkezett azon igényével, hogy helyet adna és fejlesztené a rendezvénysorozat eseményeinek otthont adó településrészeket, ingatlanokat. Ajka, Sümeg és a helyi civil szervezetek is jelentkeztek elképzeléseikkel, melyeket a pályázati feltételek szabályaihoz kell majd igazítanunk – mondta Fenyvesi Zoltán.