Rendhagyó ballagásra és bizonyítványosztásra készülnek a tósokberéndi iskolában

A járványhelyzet miatt bevezetett digitális oktatási rend megmarad a tanév végéig, de a korlátozásokkal kapcsolatban az elmúlt időszakban egyre több enyhítést tett a kormányzat. Az elmúlt napok során hozott újabb döntések között szerepelt, hogy június 2-ától engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását.

Rieder András, a tósokberéndi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója kifejtette, mit jelent a legutóbbi kormányzati döntés a gyakorlatban az intézményükre nézve. A pedagógusok június 8-ától az iskolában dolgoznak, hiszen a digitális tanítás mellett el kell végezniük az év végi kötelező feladatokat. Egyelőre nem tervezik a személyes kapcsolatot a gyerekekkel, a fokozatosság elvét követik. Rieder András megjegyezte, természetesen igény szerint a tanév végéig, június 26-ig a tanulók felügyelete megoldható.

Viszont amelyik diák elmaradt a tananyaggal, segítséget kérhet a pedagógustól a felügyeleti időben. Az intézményben a nyár folyamán lesz napközis tábor, több ciklusban és kis létszámban, ezzel is segítve azokat a szülőket, akiknek a járványhelyzet ideje alatt elfogyott a szabadságuk. A végzős diákok június 15-én elballaghatnak osztályszinten. Amennyiben az időjárás is engedi, az udvaron rendezik meg a ballagást. Az eseményt szigorú szabályok mentén bonyolítják le. Az udvari ballagáson a pedagógusok és a végzősök mellett részt vehetnek a szülők és a testvérek. Ha rossz idő lesz, a ballagást zárt térben, az aulában tartják két részletben, a megfelelő távolságtartás mellett és csak a nyolcadikosok részvételével, a családtagok távollétében. A bizonyítványosztás is szigorú menetrend szerint történik majd. A hagyományos tanévzáró hálaadó szentmisét a vírusveszély miatt nem tartják meg.

Az elmúlt időszak rengeteg próbatétel elé állított mindenkit. Ha csak az oktatás területét nézzük, az egyik napról a másikra történt gyökeres változáshoz alkalmazkodniuk kellett a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, Horváthné Tilhof Gyöngyi elmondta, a kezdeti nehézségek ellenére sikeresen vették az akadályokat.

Kiemelte, az online tanítás és tanulás sok türelmet igényelt mindenki részéről. Sokszor a technikai háttér is kihívás elé állította az érintetteket, főleg, amikor a szülők is home office-ban dolgoztak. Összességében mégis pozitív eredménnyel zárták ezt az időszakot.