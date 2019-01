Rendhagyó év végi kerekasztal a pápai városbarát egyletnél

Családias, meghitt kerekasztallal zárták az idei évet s hangolódtak az ünnepekre az Elsősorban pápai – Városbarát Egylet (EpVE) önkéntesei.

Rendhagyó, nem lokális vonatkozású téma volt az EpVE ankétján: az egyleti önkéntesek felkérésére Kerecsényi Zoltán EpVE-ügyvivő, városi képviselő számára kedves bibliai személyiségekről tartott előadást.

A pápai nagytemplom egyik freskója kapcsán beszélt Ábrahám és Melkisédek találkozásáról, Izrael királyai közül a pásztorból az „Isten szíve szerinti” királlyá lett Dávidot emelte ki, aki ha kellett, önmagával is szembe tudott fordulni, akit bűnbánata a megbánásig is elvezette. Salamon tekintetében a máig legszebb szerelmi költeményt, az Énekek énekét emelte ki, majd szólt Prédikátor könyvének érdekességeiről is. A próféták közül Illés, Ésaiás, Jeremiás és Dániel jelentőségét hangsúlyozta. Szó volt továbbá a betlehemi pásztorok szerepéről, a „hallás elsőbbségéről”, a beszélgetve tanításról, a zsoltáréneklésről, a betlehemi csillagról s a karácsonyi hagyományok római-pogány eredetű elemeiről. Kerecsényi Zoltán hangsúlyozta, a Biblia a világ kulturális örökségének fontos része, az emberi kultúrkincs része, amely a világtörténelem, a művészetek megértéséhez is nélkülözhetetlen, éppen ezért hasznos, ha mindenki ismeri, szinte minden család lakásában megtalálható, azonban sajnos szinte csak a könyvespolcokon.

Az ügyvivő felidézte iskoláskorát, amikor a katolikus hittanórák alkalmával elsőként Móring József, Gömbös Károlyné, Molnár Zsigmond segítségével ismerkedtek diáktársaival a Szentírással, s azt, amikor már felnőttként mélyebben, komolyabban foglalkozva vele, főként protestáns segítségekkel kaphatott belőle válaszokat felmerülő kérdé­seire.

Az alkalmon Vennes Gyöngyi egyleti önkéntes felolvasással működött közre.

