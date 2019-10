Rendőrök, polgárőrök figyelik a megnövekedett forgalmú sírkerteket az ünnepen

A veszprémi rendőrök a polgárőrökkel és a közterület-felügyeletek munkatársaival együtt segítik a közlekedést, figyelnek az emberek és értékeik biztonságára mindenszentek és halottak napja alkalmából – mondta Orsós Károly őrnagy a Veszprémi Rendőrkapitányság képviseletében a Vámosi úti temetőben kedden.

Figyelik a temetők környékét a kapitányság illetékességi területén, a megyeszékhely mellett például Zircen, Herenden, valamint a környező községekben.

Orsós Károly azt tanácsolja, szereltessük fel járművünkre időben a téli gumiabroncsokat. A ködös, esős időjárás miatt jelentősen csökkentek a látási viszonyok, a falevelektől az út csúszós, síkos lehet, ezért közlekedjünk az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően, ügyeljünk a sebességre.

A temetők környékén figyeljünk a gyalogosokra, akik főként sötét ruhában közlekednek, bárhol megjelenhetnek, s mivel korán sötétedik, nehéz észrevenni őket.

A sírkerteknél torlódások várhatók, ezért a rendőrség a polgárőrökkel és a közterület­felügyelettel együtt segíti a zökkenőmentes közlekedést, és az is nagyon fontos, hogy az autósok ilyenkor a megszokottnál is nagyobb figyelemmel, óvatosabban közlekedjenek, ne siessenek, nyugodtan vezessenek, számítsanak a „vasárnapi autósokra” is, akik ritkán ülnek volán mögé, de ilyenkor kivételt tesznek. Aki teheti, tömegközlekedéssel menjen ki szerettei nyughelyéhez, vagy a közelben parkoljon. Az autót zárjuk be, húzzuk fel az ablakokat, és ne hagyjunk értéket látható helyeken.

A tömegben gyalogosan közlekedve ügyeljünk arra, hogy iratainkat, pénzünket lezárt táskában tartsuk, a táskát ne hagyjuk a síron, amíg vízért megyünk, a koszorúkat rögzítsük a sírra.

– Szükség esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot – javasolta Orsós Károly, aki kollégáival, Papetti Daniella őrmesterrel és Hajner László őrmesterrel, valamint Süti nevű belga juhász járőrkutyával már kedden körülnézett a Vámosi úti temetőben.

A kiemelt járőrözés október 30-ától november 4-én éjfélig tart a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén, de az egész országban ez lesz a jellemző.