Repülési feladatokat és éleslövészetet hajtanak végre Pápán és Veszprémben

Leszálltak az MH Pápa Bázisrepülőtérre a magyar–amerikai nemzetközi hadgyakorlatra érkező első amerikai katonai helikopterek szombaton délután

A közel egytucatnyi szállítóhelikopter több hullámban érkezett a pápai katonai repülőtérre, ahonnan az elkövetkezendő hetekben több repülési feladatot, valamint az MH Bakony Harckiképző Központ lőterén éleslövészetet is végrehajtanak majd, ezzel jelentős zajhatást és a megszokottnál jóval nagyobb helikopteres légi forgalmat okozva a térségben.

A most érkező helikopterek között olyan legendás amerikai géptípusok érkeztek hazánkba, mint az UH–60-as Black Hawk, azaz magyarul fekete sólyom, mely leginkább A Sólyom végveszélyben című amerikai háborús drámából lehet ismerős sokak számára. A típus egy többcélú, közepes szállítóhelikopter, számos feladat végrehajtható vele, ezek közül kiemelendő többek között a harcászati csapatszállítás vagy épp a harctéri egészségügyi kimenekítés. A másik különleges helikoptertípus, melyet jó eséllyel sokan láthatnak majd az elkövetkezendő hetekben, a CH–47 Chinook nehéz szállítóhelikopter, mely speciális tan­demelrendezésű forgószárnyai által egészen különleges látványt nyújt, azonkívül persze, hogy termetes méretéből adódóan is azonnal felfigyelünk rá, ha elrepül a házunk felett. A helikoptertípust egyébként elsődlegesen teher- és csapatszállítási feladatokra alkalmazzák egészen a vietnámi háború óta.

Azt, hogy összesen hány amerikai helikopter érkezik majd a gyakorlatra térségünkbe, nem tudni, azonban az érkező technikai eszközök darabszáma már így is jelentős. Érdekes adat viszonyításként, hogy a Magyar Honvédségnél a korábbi évek nagyjavításait és beszerzéseit követően összesen nyolc szállító- és nyolc harci helikopter teljesít szolgálatot (amennyiben egy időben valóban mind üzemképes), ezenkívül a haderőreform keretében beszerzett húsz H–145M könnyű, többcélú szállítóhelikopterből egy­előre csak négy darab állt hadrendbe, és ezekkel is csupán kiképzési repüléseket folytatnak mindaddig, míg az üzemeltető állomány megfelelő képzettséget, gyakorlatot nem szerez a típusokra. Ezeken kívül pedig két AS–350B típusú, egykori légi mentőhelikopter teljesít kiképző, felderítő és futárfeladatokat a honvédség egyetlen helikopteres alakulatánál Szolnokon.

Hétfőn a Veszprémhez közeli lő- és gyakorlótérre is megérkeztek a magyar és amerikai harci és szállítóhelikopterek, hogy a következő hetek során részt vegyenek a Hawk Strike elnevezésű nemzetközi gyakorlaton. Magyar MI–24-es harci és MI–8-as szállítóhelikopter is települt hétfőn az újmajori tábori leszállóhelyre, majd az MH Pápa bázisrepülőtérre korábban megérkező amerikai UH–60-as és CH–47-es szállítóhelikopterek is a gyakorlótérre érkeztek, összesen több mint tíz helikopter, melyek az MH Bakony Harckiképző Központ legfrissebb lakossági tájékoztatása szerint közös légi mozgékonyságú gyakorlatot hajtanak végre Veszprém, Hajmáskér és Várpalota térségében. Mint írják, a gyakorlaton gyalogsági és levegő-föld éleslövészetek mellett helikopterek mozgására lehet számítani, ami a szokásosnál jóval nagyobb hanghatást eredményez a katonai gyakorlótér közelében. Ezek közül a héten kiemelt zajhatással és jelentős járműforgalommal járó eseményekre számíthatunk keddtől csütörtökig, reggel 8 és este 23 óra között, pénteken 8 és 18 óra között, majd a jövő hónap elején is egészen március 13-áig, hasonló napi időintervallumok között.