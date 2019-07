Rubindiplomát kapott a szépkorú takácsi pedagógus

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Babos Józsefnét, Ilonka nénit, aki egyúttal rubindiplomát is átvehetett. Ez a díszoklevél a 70 éve végzetteknek jár.

Babos Józsefné 1929. június 6-án született Újmalomsokon. Iskoláit Takácsiban és Pápán végezte. Pedagógiai oklevelét pedig 1949. június 29-én kapta kézhez, majd szeptembertől Hidegkúton kezdett tanítani.

– 1951 márciusában férjhez mentem. Itthon eleinte elsősöket és harmadikosokat tanítottam, 30–30 diákot. Nem volt könnyű fiatalasszonyként 60 gyermekkel foglalkozni. 1952 januárjában megszületett a fiam. Tanítottam második, harmadik, negyedik osztályosokat is, de húsz éven keresztül csak első osztályt vezettem. 430 gyermeket tanítottam meg írni, olvasni, számolni. Nagyon szerettem velük foglalkozni. Ezek a kicsik még őszinték voltak, amit a tanító néni mondott, ahhoz ragaszkodtak – tekintett vissza.

Mint mondta, 1955-ben megszületett a lánya. – Mivel óvoda nem volt, így a gondok szaporodtak. A szülési szabadság hat hétig tartott. Kezdetben tanítottam a dolgozók iskolájának hetedik, nyolcadik osztályában magyart, még analfabéta-tanfolyamot is vezettem. Heti váltásban jártunk iskolába. Délelőtt a felső, délután az alsó tagozat; majd váltottunk. A felsőben is kellett órákat adnom, ötödik, hatodik és nyolcadik osztályban a természeti tárgyakat osztották rám. Volt osztálytermünk a tűzoltószertárban, a tanácsháznál megüresedett szolgálati lakásban is. Sorsunkat az új iskola megépítése fordította jobbra – mondta.

Babos Józsefné hozzátette, tanítványai közül sokan tanultak tovább. – Több tanár, tanító, vállalatvezető, országgyűlési képviselő, lelkész és sok-sok jól dolgozó munkás került ki közülük. Hálával tartozom a szüleimnek, mert sokat dolgoztak, hogy én tanulhassak, és az Úristennek köszönöm, hogy adott erőt, egészséget a munkám ellátásához – fogalmazott.

Kiemelte, 36 évnyi tanítás után ment nyugdíjba, de egy év pihenés után visszatért a katedrára. – 2011. április 7-én nagy meglepetés ért. Takácsi önkormányzata a község tiszteletbeli polgára címét adományozta a településen végzett több évtizedes munkámért – emelte ki Babos Józsefné, aki hat unoka büszke nagymamája.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából Vajda György, Takácsi polgármestere köszöntötte a szépkorút, a Széchenyi István Egyetem Apáczai János Karán kiállított rubindiplomát pedig Erős Hilda óvónő adta át. Babos Józsefnének, a Kenderszer Kulturális Egyesület tiszteletbeli tagjának az egyesület részéről a szívhez szóló szavak mellett népdalokkal, néptánccal is kedveskedtek, emellett családja, tanítványai, volt kollégái, a falu lakói egyaránt köszöntötték a szépkorút.