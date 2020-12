Ruhákat gyűjtöttek a füredi szállodában

Mindig elkötelezett volt a segítségnyújtás mellett Forsthoffer Ágnessel az élen a balatonfüredi Hotel Margaréta. Most jó állapotú ruhákat gyűjtöttek a rászorulóknak, csatlakozva a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) HotelHero nevű országos kezdeményezéséhez.

– Azonnal csatlakoztunk az MSZÉSZ felhívásához, amely azok mellé állt, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítő kézre – érvelt Forsthoffer Ágnes.

A balatonfüredi szálloda ügyvezetője hozzátette, a szövetség kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalást, különös tekintettel az idei járványhelyzetre, és emiatt együttműködést hozott létre HotelHero néven. Ezzel is mutatják, hogy nagyon nehéz helyzetben is össze tudnak fogni.

Ágnes úgy fogalmazott, mindez azzal a céllal történt, hogy mozgósítsák a szállodaiparban levő pozitív, illetve segítő energiákat egy nemes ügy érdekében. Ennek keretében most a Magyar Vöröskereszt számára őszre és télre való, jó állapotú ruhákat gyűjtöttek össze. A Margaréta Hotel azt is vállalta, hogy náluk lehet elhelyezni a ruhaneműket, amellett, hogy azokat ők is gyűjtötték. Azt kérték, hogy külön zsákokba elhelyezve, jó állapotban levő női, férfi-, illetve fiúknak és lányoknak való ruhát vigyenek hozzájuk az emberek. A holmikat aztán a Magyar Vöröskereszt munkatársai juttatják el a rászoruló felnőttekhez és gyermekekhez, egyebek mellett a különféle ruhaosztásokon, a családok átmeneti otthonaiba, valamint a hajléktalanszállókra.

A HotelHero tagjai, amelyhez több neves budapesti szálloda is tartozik, támogatják egyebek mellett a gyermekotthonokat, az orvosokat és ápolókat. Emellett a szállodai dolgozók részt vettek a koronavírus-tájékoztató anyagok és a védőfelszerelést tartalmazó csomagok kiosztásában is. Az önkormányzatok segítő programjában a rászoruló családoknak egyebek mellett élelmiszercsomagokat állítottak össze és szállítottak ki.

Forsthoffer Ágnes ügyvezetőről szeptemberben írtunk, amikor egy nehéz helyzetben lévő anyát, lányát és unokáit vendégelte meg a szállodában. A család először járt a Balatonnál.