Saját rovarhotelt építhettek Zircen a beporzás napján

Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma az idei évben is csatlakozott a beporzók napjához, melyet minden évben március 10-én tartanak.

– A beporzók napját 2018 óta ünnepeljük Magyarországon, ez a jeles nap a beporzó rovarok fontosságára és veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet – mondta el érdeklődésünkre Kutasi Csaba, a zirci programot szervező intézmény entomológus igazgatója. Hozzátette, a különböző földrészeken végzett, hosszú távú kutatások azt bizonyítják, hogy az elmúlt harminc év alatt a világon negyven százalékkal csökkent a rovarok száma, s ezzel együtt a beporzók száma is jelentősen alább esett. Ez a sajnálatos folyamat a biodiverzitás csökkenését is magával hozta, hiszen a Földön leírt fajok hatvan százalékát a rovarok adják.

Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy egyre kevesebb természetes élőhelyet találunk a környezetünkben. Ilyen élőhelyet próbál létrehozni az az „elvadult kockaként” emlegetett kaszálatlan terület, amelyet a múzeum is meghagyott az udvarán tavaly. Az itt található rovarhotelt különféle anyagok felhasználásával azért hozták létre, mert egyre kevesebb a rovarok számára az olyan hely, ahol meghúzhatják magukat és szaporodhatnak.

Az igazgató sorolja, hogy mi mindent tehetünk a rovarok fennmaradásáért, így például fontos, hogy ne vágjuk nagyon alacsonyra a füvet. Hagyjunk kis helyeket a kertünkben, ahol a növények virágozni tudnak, ezáltal élőhelyet teremtünk a beporzók számára is. Javasolja, hogy ültessünk olyan növényeket, amelyek sok virágport termelnek, nektárt nyújtanak. A rovarok nagyon szeretik például a nyári orgonát, a levendulát.

A közművelődési teremben tartott kézműves-foglalkozás keretében a program résztvevői is megépíthették maguknak otthonra a saját rovarhotelt, hogy már kora tavasztól segítsék a szelíd beporzók szaporodását az udvaron, erkélyen vagy éppen az ablakpárkányon.

Emellett rovarcsáp fejdíszeket is alkottak, az újrahasznosított pillepalackok pedig a rovarhotel építőanyagát képezték, a rovarok fennmaradása mellett a környezettudatosságra is figyelve.