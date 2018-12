Saját tanüzemben tanulhatnak a cukrászok

Új mérföldkőhöz érkezett a Szent Benedek középiskola, mely az idei tanévben egy saját cukrászüzemmel bővült. A népszerű szakma számára elengedhetetlen helyiséget szerda délelőtt adták át.

A Szent Benedek iskola balatonfüredi tagintézményében a legfiatalabb képzés a cukrász, mely a 2013–14-es tanévben indulhatott el, akkor még egy fél osztálynyi tanulóval. A cukrásztanulók hosszú éveken keresztül a Bergamann Cukrászdában sajátították el a szakma gyakorlati alapjait. Az idei tanévben azonban egy teljes osztály, huszonhárom diák kezdte meg tanulmányait a képzés kilencedik évfolyamán, így ez a létszám már saját tanüzemet igényelt.

A már meglévő épület átalakítása, az eszközbeszerzés, valamint az építési és infrastrukturális beruházások megközelítőleg 12 millió forintból, az iskola fenntartója, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság jóvoltából valósulhattak meg, tudtuk meg az átadón az intézmény igazgatójától, Komáromi Mórictól. Az intézmény vezetője elmondta, az is motiválta döntésüket, hogy – bár az iskola Magyarország egyik legfontosabb turisztikai desztinációjának közepén helyezkedik el – úgy tapasztalják, az egyes vendéglátói szakmákban nem tudnak elég diákot képezni.

A saját tanüzem kialakítása a cukrász szakma tekintetében erre szolgál megoldásul, remélik ugyanis, hogy a helyben képzett szakemberek munkájukkal a helyi vendéglátást is továbberősítik majd. Ugyancsak öröm az intézmény számára, hogy egy KEHOP projekt keretében kívülről, egy EFOP pályázat keretében pedig hamarosan belülről is megújulhatnak az iskola épületei, továbbá terveik között az is szerepel, hogy a nyár folyamán a cukrásztanműhely szomszédságában egy, a szakácsképzés elindítását lehetővé tevő tankonyhát is kialakítanak.

