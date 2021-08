Sátoros tábort tartottak gyerekeknek Lovászpatonán

Idén hetedik alkalommal rendezte meg a Lovászpatonai Baráti Kör Egyesület a sátoros gyerektábort a helyi kastélyparkban.

A tábor minden évben az egyesület tagjai, a helyi civil szervezetek, az íjászok, az önkormányzat, az iskola, az óvoda, valamint a baráti kör hazalátogató és itt élő önkénteseinek összefogásával valósul meg. Idén 25 általános iskolás gyerek gyűlt össze Budapestről, Szolnokról, Gicről, Agárdról, Ugodról, Lovászpatonáról és környékéről, hogy megismerkedjen szülei, nagyszülei életének helyszínével, Lovászpatonával.

A tábornyitó ünnepélyen részt vettek a szülők, nagyszülők és szép számmal a falu lakói is. Fehér Mária táborparancsnok vezetésével a gyerekek esküre emelt kézzel fogadalmat tettek a táborzászlóra és az összetartás eszméjére: „Tábori nevelőimhez, társaimhoz csakis a szeretet és a megértés nyelvén közelítek. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít, sem bankó, sem ígéret meg nem tántorít. Fogadom, hogy szüleim, nagyszüleim egykori otthonát, Lovászpatonát el nem árulom, emlékét büszkén megőrzöm. Isten engem, úgy segéljen!”

Izgalmas programok, például kézműveskedés, sportfoglalkozás, íjászhétpróba, „avar harcossá” avatás, vízi csocsó, a falu madárvilágának tanulmányozása, énektanulás, polgárőr-bemutató, közlekedésirendőr-foglalkozás, tábortűz színesítette a tábor napjait.

Közben Mező Lászlóné Kovács Julianna lovászpatonai származású pápai amatőr festőművész arcképgrafikákon örökítette meg a táborozókat.

A zene- és nótaesten Nádasi Elemér tanár, tangóharmonikás felejthetetlen zenéje mellett népdalokkal, magyar nótákkal, operettrészletekkel múlatta közösen az időt gyerek, felnőtt, nyugdíjas, szülő, nagyszülő és szervező. A tábor ideje alatt nyílt meg az önkormányzat Lovászpatonai Helytörténeti Kiállítása, melyet a falu lakói és Jurkulják János évtizedes gyűjteményéből állított össze Nagy László és Nagy Alexandra közművelődési asszisztens. A múzeum- avatón a táborozók énekkara is megszólalt, s a látogatás után izgalmas falutörténeti kvíz mélyítette el a gyerekek tudását. A honismereti program az evangélikus templom látogatására, az Árpád-kori műemléképület bemutatására is kiterjedt. A búcsúest emlékezetes színfoltja az elmaradhatatlan Ki mit tud? vetélkedő volt, melyen a gyerekek kreatív műsorral, énekkel, a táborban összeforrt csapatok táncbemutatóival szórakoztatták egymást és a meghívott felnőtteket. A produkciókból nem hiányzott a humor, táborozó fiúk öregasszonyoknak öltözve mutattak be előadást, de volt többek között zumba és mesés vers is. Idén is működött a Kossuth-büfé, ahol a gyerekek a szokásos tábori valutával, Kossuth-bankóval vásárolhattak.

Bartha Lászlóné Borsó Katalin, a tábort szervező egyesület elnöke elmondta, hogy a tábor egy lelkes, összetartó csapat áldozatos munkája nyomán született meg, és a gyerekek számára minden évben ingyenes. Eddig a költségeket a baráti kör tagdíjakból és adományokból finanszírozta. Idén először pályázati pénzt nyertek, s így 2021-ben a tábor a kormány támogatásával valósult meg.

A tábor célja ezúttal is a felmenők szülőföldjének megismerése mellett a szeretet és a megértés elmélyítése volt.