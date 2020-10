Segíthet a gyógyultak vérplazmája

Vérplazmaadásra várja az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a koronavírus-fertőzésből felgyógyultakat.

A koronavírus kezelésére egyelőre nincs hatékony gyógyszer. A betegek állapotának javítására az egyik lehetőség, hogy a vírusfertőzésből kigyógyultaktól vérplazmát vesznek, és az ebből előállított készítménnyel segítenek a Covid-19-es betegeken. A vér két részből áll: az alakos elemekből (vörös- és fehérvérsejtek, vérlemezkék)és a sárgás színű, áttetsző vérplazmából. Ezt 90 százalékban víz, 10 százalékban zsírok, fehérjék, véralvadási faktorok és hormonok alkotják. A hazai betegek közül többen már tavasszal hozzájuthattak a Dél-pesti Centrumkórház és az OVSZ együttműködésében a gyógyulást elősegítő plazmához, az első donorok az intézmény betegei közül kerültek ki – mondta Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese. Nagy Sándor hangsúlyozta, a tanulmányok szerint a plazmaadás lerövidíti a kezelést, és a beteg könnyebben vészeli át a megbetegedést. Bár megjelent egy indiai vizsgálatot szemléző hír, amely szerint kétséges a plazmával történő kezelés hatékonysága, Nagy Sándor szerint a hírben szereplő esetekben a plazmákra nem végeztek el egy olyan laboratóriumi vizsgálatot, ami kritérium a hazai gyakorlatban, ezért nem tudhatjuk, megfelelő antitesttartalmú készítményeket használtak-e Indiában. Hozzátette, a plazmát hazánkban mindig kombinált terápiában kapja a beteg, vagyis további gyógyszereket, immunerősítő készítményeket is adnak nekik.

A szakember beszélt arról, hogyan segít a fertőzötteken a vérplazma. – A vírussal való találkozás után öt-hét nappal megjelennek az elsődleges antitestek, két-három hét után pedig azok a speciális antitestek, amelyek a vírus ellen hatnak. A fertőzésen átesett személyek szervezete eltérő intenzitással termeli az antitesteket: például egy közepesen súlyos tüneteket produkáló gyógyulttól sem törvényszerű, hogy tudnak plazmát gyűjteni. Aki kórházi ápolásra szorult, többnyire elegendő az antitestszintje a plazmagyűjtéshez. A komoly betegeknél nagyjából minden második esetben van esély erre, viszont a fertőzést enyhe tünetekkel átvészelők esetében csak minden tizedik gyógyultnál van elegendő antitest – magyarázta Nagy Sándor.

A fertőzöttszám emelkedésével sokakon lehetne így segíteni: a kórházakban egyre több a súlyos beteg, viszont napról napra egyre többen győzik le a vírust. – A második hullámban azokat is plazmaadásra kérjük, akik nem szorultak kórházi ellátásra, hanem otthon gyógyultak ki a betegségből – emelte ki Nagy Sándor.

A plazmaadás első lépése, hogy a koronavírusból felgyógyult a legközelebbi vérellátóban vagy kiszállásos véradáson vérmintát ad. Amennyiben megfelelő mennyiségben termeli a szervezete az antitesteket, akkor a hozzá legközelebbi helyszínen vehet részt vérplazmavételen. Pápáról már volt jelentkező a megyéből. A Veszprém megyeiek Győrben vagy Székesfehérváron adhatnak egyelőre plazmát: szükség esetén megtérítik az útiköltségüket, és az érintett szállításáról is gondoskodni tudnak.

Tavasztól augusztusig közel 300-an jelentkeztek plazmaadásra, és mintegy 100 ember vett részt ferezisen. A második hullám alatt egyre többen csatlakoznak a felhívásukhoz. Egy donor egyszeri plazmaadása egy beteg gyógyulását segíti. Egy donor többször is adhat vérplazmát – hetente legfeljebb egyszer –, az antitestszám két-három hónapig megfelelő ehhez, utána csökken.

Jelenleg Budapesten több helyszínen, valamint Győrben, Kaposváron, Székesfehérváron, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon lehet plazmát adni ebből a célból, de rövidesen Kecskeméten és Nyíregyházán is lesz erre lehetőségük a koronavírusból felgyógyult betegeknek. Az OVSZ tárgyal a hazai plazmagyűjtő centrumokkal, így a jövőben a lehető legtöbb megyeszékhelyen hozzáférhetővé válhat a plazmaadás. Erre a betegek számának emelkedésével szükség is lesz, a kórházak várják a plazmát. Az, hogy a vérplazmához ki jut hozzá, a beteg állapotának súlyossága mellett a vércsoporton is múlik.