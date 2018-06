Segítő munkájáért kapott életműdíjat Kisné Lovasi Mária

A Jószolgálati-díj Életműdíját kapta Kisné Lovasi Mária, aki aktív éveiben a segítő hivatást választotta, 2013-as nyugállományba vonulása óta pedig az általa létrehozott kislődi karitászcsoport vezetőjeként tevékenykedik. A díjat június elsején vette át a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen.

A Jószolgálat-díjjal évről évre a szociális területen példaértékű munkát végzőket ismeri el a díj alapítója. Minden évben egy életműdíjat is átadnak. Kisné Lovas Máriát egykori tanítványa, Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász korábbi igazgatója terjesztette fel. Zagyva Richárdot a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola hallgatójaként tanította a díjazott.

Kisné Lovasi Máriától megtudtuk, a helyi karitászcsoport 11 tagú. Sok segítőjük van, akikre mindig számíthatnak. A díj odaítéléséről húsvét előtt, a szakmai zsűri döntését követően telefonon értesült. A díjazott 22 éves korában kezdte tevékenységét Veszprémben egy 60 férőhelyes idősek otthonában. Azért ezt választotta, mert már fiatalon is úgy érezte, hogy az öregek minden szeretetet és gondoskodást megérdemelnek. Az intézmény fejlődött, ma már közel ezer férőhelyes, minden igényt kielégítő gondozószolgálat. A felnőttkorú értelmi sérültekért és családjukért is sokat tett. Az iskoláskorú sérülteket megfelelően ellátták, majd, miután végeztek a tanulmányaikkal, nem volt intézményi gondoskodás. Így valamelyik családtagnak keresőtevékenységét feladva otthon kellett maradnia az ilyen fiatalokkal. Először a sérültek napközbeni ellátását oldották meg, majd a foglalkoztatásukat is megszervezték.

Kisné Lovasi Mária tanára volt a Veszprémi Hittudományi Főiskola szociális munkás szakának. A karitászcsoportban a szokásos tevékenységet végezték, ruhát, karácsonyi csomagokat osztottak a rászorulóknak, a beteg, idős helyieket segítették. Egyre többet gondoltak arra, hogy egy sokakat megmozgató közösségi esemény még jobban összehozná a falu lakosságát. Marczona Péter családi gazdálkodó felajánlott egy malacot azzal a feltétellel, hogy szervezzenek a disznótorhoz közösségi programot. Így jött létre a kislődi jótékonysági disznóvágás, amelyet, remélik, minden évben meg tudnak szervezni.

Az ünnepségen a szakmai zsűri különdíját kapta egy veszprémi fiatal, Fábián Sára, aki az Amigos a Gyerekekért Alapítvány alapítójaként önkéntes egyetemistatársaival nyelvet oktat a kórházban fekvő gyermekeknek. Mára nyolcvanan csatlakoztak az alapítványhoz.