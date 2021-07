Az egészségügyieket ünnepelték a Csolnoky kórházban

Semmelweis-napot, az egészségügyi dolgozók ünnepnapját tartották a Csolnoky Ferenc Kórházban. Semmelweis Ignác 203 évvel ezelőtt, 1818 július 1-jén született, az ő emléke előtt is tisztelegtek a megyei kórház dolgozói. Az ünnepségen kinevezésekre is sor került, hárman vehették át a Semmelweis-díjat, valamint elismerést kapott az Év közössége és az Év szakdolgozója is.

Porga Gyula polgármester megnyitóbeszédében köszönte a veszprémi polgárok nevében azt az erőfeszítést, munkát, hősiességet és helytállást, amit a kórház dolgozói részéről megtapasztalhattunk az elmúlt másfél évben. Kiemelte, hogy polgármesterként az a legfontosabb számára, hogy a biztonságunk rendben legyen, ami jelenti a közbiztonságot, az anyagi biztonságot, de a pandémiás időszak egy másfajta biztonságunkat támadta meg. Fontos tapasztalata volt ennek az időszaknak, hogy nincs olyan kihívás, amit közösen ne tudnánk megoldani. Kiderült az is, hogy a veszprémi egészségügyben dolgozókra a legnehezebb időszakban is számíthatunk – fogalmazott a polgármester, aki nemcsak azt a szakmai minőséget köszönte, amit az egészségügyben dolgozók képviselnek, hanem az emberi hozzáállást is, amit a betegek megtapasztalhattak. Töreki-Vörös Ibolya főigazgató elmondta, hogy napjaink orvosainak arra kell választ találniuk, hogy a tudományos eredményeket hogyan ültessék át a lehető leggyorsabban a mindennapi klinikai gyakorlatba. Megyei intézményként sokrétű a feladata a kórháznak, és olyan újfajta intézményi képességekre lesz szükségük, amelyek a betegek számára gyors, hatékony gyógyulást, és életminőségük lehető legmagasabb szintű megőrzését teszik lehetővé. A fiatal orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára pedig vonzó, nemcsak a jövedelem, de szakmai igényesség szempontjából is kecsegtető jövőképet kell felkínálni. Az ünnepségen kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként főorvosi kinevezésben részesült Muraközy Péter, Nemes Attila, Kozma Péter és Gál Béla. Tudományos munkája elismeréseként adjunktusi kinevezést kapott Berkiné dr. Szecskó Izabella, Cserepes Barbara, Moldoványi István, Szeleczki Tímea és Szikszai Bálint. Hárman vehettek át Semmelweis-díjat elkötelezett és odaadó munkájukért. Főigazgatói díjat kapott Horváth Lilla Viola, a sürgősségi betegellátó osztály megbízott osztályvezető főorvosa, Marton Istvánné, a sugárterápiás osztály és onkohaematológiai részleg főnővére, valamint Koczor Nikolett, a humánerőforrás-gazdálkodási csoport vezetője. Az Év közössége díjat 2021-ben a Belgyógyászati Centrum és a COVID-ellátásban részt vevő munkatársak kapták. Az Év szakdolgozója pedig Csizmadiáné Németh Ildikó gyermekápoló lett.