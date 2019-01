Sertéspestis: megyénk még kockázatmentes országrésznek számít

Az afrikai sertéspestissel (ASP) fertőzött területeken egyéni és társas vadászatot csak járványügyi képzést végzett, sikeres vizsgát tett és erről tanúsítvánnyal rendelkező vadászok folytathatnak, akik e kötelezettségüknek immár online is eleget tehetnek – tette közzé honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A közlemény szerint a fertőzött területek növekedése, az ott közvetlenül érintett, valamint vendég vadászként érkezők nagy száma miatt folyamatosan nagy igény van a képzésre. A vadászok hatékony segítése érdekében lehetővé tették a járványügyi kurzus online teljesítését a Nébih távoktatási oldalán. A portál használata regisztrációhoz kötött.

Vizsgázni a tananyag elolvasását követően, január közepétől december 13-áig lehet. Sikeres eredmény esetén a tanúsítvány egyből letölthető.

A témával kapcsolatban megkérdeztük a Veszprém Megyei Vadászkamara titkárát is. Baracskay Lajos elmondta, hogy 60 ezer embert levizsgáztatni nem egyszerű feladat, ezért is találták ki az online képzés lehetőségét. – Veszprém megyében 2900 vadászunk van. Véleményem szerint ez az internetes vizsgáztatás leegyszerűsíti, kényelmessé teszi a feladatot, és az emberek rengeteg időt és költséget spórolnak meg vele – fogalmazott a kamara titkára, aki szerint nagyon fontos, hogy minél többen részt vegyenek rajta, mert, ha feltételezzük, hogy a későbbiekben a megyében is valamilyen korlátozás lép életbe az ASP miatt, akkor csak azokat az embereket lehet kiengedni egyéni vadászatra, akik ezt a képzést elvégezték.

Kitért arra is, hogy az országban vannak az ASP-fertőzöttség szempontjából közepes és magas kockázati besorolású települések, de szerencsére megyénk még kockázatmentes országrésznek számít, bár a szomszéd országokban egyre nagyobb a gond.

– Egy dolog biztos, hogy eddig a háztáji sertésállomány nem került veszélybe, nekünk pedig kint a területeken mindent el kell követni azért, hogy a lehető legkisebb kár érje a vadgazdálkodókat. Most van a munka dandárja, folynak a nagy terítékű vadászatok, és nagy vadlétszám-csökkentésben van a megye is. Próbáljuk úgy apasztani a vaddisznóállományt, hogy minél kisebb legyen az esély az átfertőződésre – emelte ki Baracskay Lajos, a megyei vadászkamara titkára.