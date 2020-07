Sikeres felvételi eredmények a Pannon Egyetemen

Az idei felvételi eljárásban a Pannon Egyetem megőrizte pozícióját a vidéki egyetemek között. Az intézményben a 2020/2021-es tanévben 1425 hallgató kezdi meg tanulmányait.

Az országos tendenciához hasonlóan a Pannon Egyetemen is csökkent a felvett hallgatók létszáma, ami a felvételi és nyelvvizsga szabályok változásának, a feltételek szigorodásának tudható be, értékelte az intézmény rektora. Gelencsér András szerint ez néhány éven belül a hallgatói minőség javulását eredményezi majd. A minőségi képzéseket kínáló, az idei oktatói kiválósági HVG-rangsor szerint az ország harmadik legjobb egyetemén erős a kutatás-fejlesztés, a kutatásokba az oktatók bevonják a kiváló hallgatókat is.

Molnárné Barna Katalin oktatási és akkreditációs rektori biztos elmondta: a felvett diákok 84 százaléka állami ösztöndíjas képzésen tanulhat. A hallgatók közül 814-en, alap-, 240-en mesterszakra, 14-en osztatlan képzésre, 357-en felsőoktatási szakképzésre iratkozhatnak be. A legtöbb hallgatót a gazdaságtudományi kar vonzotta; az intézménybe jelentkezők több mint egyharmada itt kezdi meg tanulmányait annak ellenére, hogy a felvettek több mint harminchárom százaléka a magas központi ponthatárok miatt önköltséges lesz. A legnépszerűbb alapszak a gazdálkodási és menedzsment szak, a vegyészmérnöki, az anglisztika és a, programtervező informatikus szak. A legmagasabb felvételi ponthatár (440 pont) az osztatlan angol nyelv és kultúra tanár, német nyelv és kultúra tanár alapszak nappali tagozatának államilag finanszírozott képzésén volt.

A gazdaságtudományi karra 542 hallgatót vettek fel, 408 állami ösztöndíjas. Az alapképzési szakok közül nappali tagozaton a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel szakon kezdheti meg a legtöbb hallgató a képzést, tájékoztatott Fehérvölgyi Beáta, a kar dékánja.

A felsőoktatási felvételi követelményeket érintő szigorítások országosan különösen a műszaki területeket érintették kedvezőtlenül. A mérnöki karra 170 hallgatót vettek fel. Pozitívum, hogy a kar összes alap- és mesterszakán elindul a képzés, a mesterszakokra felvett hallgatók száma 22 százalékkal nőtt, közölte Horváth Krisztián dékánhelyettes.

A modern filológiai és társadalomtudományi karon 251 hallgató kezdi meg ősszel tanulmányait. A mindig sokakat vonzó anglisztika alapszak mellett az új szakokra is nőtt az érdeklődés: a kommunikációs- és médiatudomány, a közösségszervezés alapszakra, valamint a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszakra összesen 60 hallgató került be, ismertette Navracsics Judit dékán. A képzésekre 26 külföldi hallgatót vettek fel.

A műszaki informatikai karra 301 hallgató jutott be: 225-en alapképzésen, 29-en mesterképzésen, 47-en felsőoktatási szakképzésen tanulnak majd. A kar legnépszerűbb szakja idén is a programtervező informatikus alapszak, amelyen 98-an kezdik meg tanulmányaikat, ismertette Hartung Ferenc dékán. A programtervező informatikus mesterszak idén először indul.

A zalaegerszegi gazdálkodási kar július 31-étől csatlakozik a Pannon Egyetemhez, a szakokat még a Budapesti Gazdasági Egyetem keretében hirdették meg. Idén 120 diákot vettek fel a karra, a diákok számára a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a gazdaságinformatikus szak vonzóak. Németh István dékán bízik benne, hogy Zalaegerszegen új képzések indulhatnak a jövőben; a veszprémi intézmény teljes egyetemi központot kíván ott kiépíteni, a gazdasági mellett műszaki és informatikai területeken is.

Gál Balázs, az egyetem oktatási igazgatója szólt a felvett diákokhoz, akik hamarosan megkapják a kollégiumi jelentkezéssel, beiratkozással kapcsolatos információkat és azokhoz, akik nem kerültek be vagy februárban nem jelentkeztek. Ők a pótfelvételi eljárásban vehetnek részt; idén nemcsak ösztöndíjas, de széles palettán államilag finanszírozott képzéseket is hirdetnek.