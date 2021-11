Sikeresen indult az oltási akcióhét Veszprémben

A Csolnoky Ferenc Kórházba is sokan érkeztek hétfőn, hogy beadassák maguknak a koronavírus elleni védőoltást.

Információink szerint a kora délelőtti időszakban kisebb sor is kialakult az épület előtt, olyan nagy érdeklődés volt. A hétfő reggeltől vasárnap kora estig tartó országos oltási héten a Csolnoky kórház is megemelt oltási kapacitással, akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is várja az oltatlanokat, valamint a második vagy a harmadik oltást felvenni szándékozókat, közölte az intézmény. A kórház azt kéri az oltásra érkezőktől, hogy az adminisztráció gyorsítása érdekében lehetőség szerint kitöltve vigyék magukkal a védőoltás felvételéhez szükséges formanyomtatványt, amit a koronavírus tájékoztató oldalról lehet letölteni.

A kórház arra is felhívta a figyelmet, hogy aki felső légúti tüneteket mutat, az a panaszok elmúlta után kérje a vakcinát. Az oltási akcióhét idejére megváltozott a Csolnoky kórház belépési rendje is: aki oltásra érkezik vagy csomagot visz, az a főbejáraton keresztül léphet be a kórházba, míg aki szakrendelésre vagy fekvőbeteg-ellátásra jelentkezik, azok a Mártírok útjáról nyíló „F” portán át juthatnak be a kórházba. Az oltópontok országszerte reggel hét órától este hét óráig várják az oltakozni vágyókat ezen a héten.