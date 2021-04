Sikeresen pályázott a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnél április közepén ért véget a Mandulavirágzás teljesítménytúra, melyet Pataki Júlia TDM-menedzser kitűnőnek értékelt. Emellett a tervezett nyári piaci helyszínük, új közösségi terük megújítására beadott pályázatuk pozitív elbírálásban részesült.

– Az idei, rendhagyó, egyénileg teljesíthető túrát sikeresnek értékeltük. Ami számunkra a legnagyobb öröm, hogy nagyon közelről és nagyon messziről is érkeztek résztvevők. Mindkettőnek ugyanannyira örültünk, mert nagy dolognak tartjuk, hogy például Alsóörsről, Lovasról, vagy éppen Balatonalmádiból és Balatonfüredről is tudtunk megszólítani túrázókat. A legtávolabbi résztvevők pedig Sükösdről érkeztek, ami szintén köszönetet érdemel. Amint lehetséges lesz, szeretnénk visszatérni a hagyományos túraszervezéshez, hiszen nekünk is fontos a személyes találkozás a résztvevőkkel – hangsúlyozta Pataki Júlia, aki egy másik jó hírrel is szolgált.

A tervezett nyári piaci helyszínük, illetve új közösségi terük megújítására, kialakítására beadott pályázatuk pozitív elbírálásban részesült, így azon dolgoznak most, hogy minél hamarabb kezdődhessenek a munkálatok. A vasútnál is halad a munka, így velük is egyeztetniük kell a munkafolyamatokat, hogy ne akadályozzák egymást, de bíznak benne, hogy a tervezett időpontra, június végére elkészülnek, és bemutathatják a sok újdonságot, az új környezetet az érdeklődőknek.