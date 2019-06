Sikerrel teljesítették tanulmányaikat a Gazdaságtudományi Kar hallgatói

Pénteken tartották meg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának diplomaátadó ünnepségét a B épület aulájában.

A diplomaátadó előtt a hagyományokhoz híven a búcsúzó hallgatók felhelyezték lakatjukat az A épület mögött található falra.

– Minden végzős évfolyamnak van egy lakatja nálunk, amit azt jelenti, hogy soha nem szabadulnak tőlünk. Ez egy olyan örök kapocs, amit soha nem felejtenek el. Erre a lakatra való hivatkozással pedig mindig nyitva áll az A épület Önök előtt – mondta el Fehérvölgyi Beáta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja.

A diplomaátadó ünnepségen a Veszprémi Légierőzenekar Katona János alezredes vezényletével, valamint Halas Adelaida és Nagy Miklós működött közre.

– Egyetemünk életében talán a legfontosabbak a diplomaátadók, hiszen ezen mérhetjük le igazán az elvégzett munkánk eredményességét. Az első szó a köszöneté kell legyen az egyetem oktatóinak és munkatársainak, akik odaadó munkájukkal segítették, hogy a ma itt ülő hallgatók sikerrel végezzék el egyetemi tanulmányaikat. Elismerés jár a végzős hallgatóknak kitartásukért és igyekezetükért, hogy sikerrel teljesítették azt a küldetést, amelyre néhány évvel ezelőtt az egyetemre belépve vállalkoztak. Legyenek büszkék a teljesítményükre! Egyetemünk a jövőben is visszavárja Önöket, hogy tudásukat folyamatosan gyarapítsák – mondta el megnyitó beszédében Vonderviszt Ferenc, a Pannon Egyetem rektorhelyettese.

Ötvös Tamás a Balluff Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója beszédében elmondta, a most megszerzett oklevelek és diplomák a sikerességet jelképezik, de az igazi bizonyítás az elkövetkezendő években következik. Hozzátette, a most végző hallgatók egy komplex tudásra tehettek szert, ezeket az elméleti tudásanyagokat viszont használni is tudni kell, sikeresen viszont csak akkor lehet elindítani egy pályafutást, ha végig tudják járni a szamárlétrát.

Az ünnepi beszédek után az egyetem hagyományainak megfelelően szeniort választottak a végzős hallgatók, az eredményt Illés Petra a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke hirdette ki, a megtisztelő posztot pedig Lang Letícia turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató érdemelte ki az idei évben.

A végzős hallgatók az eskütétel után átvehették diplomáikat, okleveleiket.