Sízés a havas lejtőkön: különleges élmény egy életen át!

Az első lépéseket a biztonság érdekében szakképzett oktatókkal tegyük meg, mert ők ismerik a sportág technikáját, módszertanát.

Így aztán a sízés életre szóló, különleges élményt ad, hangsúlyozta Egri Katalin ügyvéd, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége elnöke, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnök helyettese Eplényben, a közelmúltban, egy újabb pálya, és felvonó átadáson.

-A biztonság mindennél fontosabb, szögezte le a sízés kapcsán Egri Katalin, majd hozzátette, ennek egyik feltétele, hogy szakemberrel bízzuk a tanulást. Mint mondta, sajnos látott már olyan esetet, amikor valakit felvittek a hegyre, és onnan kellett lecsúsznia úgy, ahogy tud. Ez egy életre elveheti az illető kedvét a sízéstől, másfelől nagyon veszélyes is lehet az ilyen helyzet. Az elnök szerint a biztonságos, magabiztos sízés titka az oktató kezében van, aki néhány napon belül megtanítja az érdeklődőket a fortélyokra, amiket aztán évente, különösen az első napokon nem árt gyakorolni, továbbfejleszteni.

Egri Katalin kiemelte, a biztonság érdekében állította össze a Nemzetközi Síszövetség a tíz pontból álló kreszt, amit külföldön és itthon is elhelyeztek a pályáknál. Eszerint legyünk tekintettel a többi sízőre! Mindenki úgy viselkedjen a pályán, hogy másokat ne veszélyeztessen, és sérülést ne okozzon. Ez vonatkozik a megfelelő felszerelésre is. Ésszerűen, megfelelő sebességgel, a tudásunknak, terepnek, a beláthatóságnak, a hó-, és időjárási viszonyoknak, a pálya zsúfoltságának megfelelően sízzünk. Az elnök szerint nagyon fontos a nyomvonal választás, amit a hátulról, illetve a hegy felől jövő sízőnek úgy kell megválasztani, hogy az előtte haladót ne veszélyeztesse, túl közeli elhaladással ne ijessze meg. Előzni szabad felülről és alulról, balról, jobbról, de mindig akkora távolsággal, hogy az előzött síző bármilyen, akár váratlan mozgásához is elegendő teret hagyjunk. Egri Katalin aláhúzta, a sízőnek, amikor újra elindul, vagy besízik egy pályára, meg kell győződnie arról, hogy ezzel sem magát, sem másokat nem veszélyeztet. Tilos megállni a pálya szűkületében és beláthatatlan területein, elesésnél a lehető leghamarabb el kell hagyni az ilyen területet. A hegyre való feljutáshoz, a legyalogláshoz csak a pálya szélét használjuk. Figyeljük a jelzéseket, a táblákat, elkerítéseket, a pályát felügyelő személyzet utasításait be kell tartani. Balesetnél kötelező segítséget nyújtani, elmulasztása sportszerűtlen és büntetendő. Aki balesetnél jelen volt, függetlenül attól, hogy tanú, vagy a baleset részese, felelős vagy nem felelős, személyazonosságát meg kell adnia.

Egri Katalin ügyvédként szólt arról, a csak sürgősségi ellátást fedező uniós kártya mellett külön biztosítást és célszerű kötni, mert adódhat, hogy például csonttöréssel járó balesetnél akár 30 ezer euró is lehet a követelés a károkozó felé. Helikopteres szállításnál pedig másfél-két millió forint is lehet a számla.

Az elnök azt mondta, mintegy 600 ezer síző lehet hazánkban, akiknek egyre több hazai lehetőségük nyílik erre az összetett, harmonikus sportra, amely a szabad levegőn történő mozgás révén kitűnő egészségmegőrző. -Amikor egy család gyerekekkel, vagy egy a baráti síel a havas lejtőn, az egészen különleges élményt ad! A sízést érdemes minél korábban elkezdeni, de idősebb korban sem késő, vélekedett. Egri Katalin a sí klaszter névadójáról elmondta, nem véletlenül választották Chernel István, a kitűnő ornitológust, akinek természet szeretete legendás volt, és ő írt először könyvet a síelésről Magyarországon.