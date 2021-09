Sodrófa- és rönkhajításban, labirintusfutásban is remekeltek a sólyi mosolykeresők

Tízpróbán tették próbára tudásukat a sólyiak falunapjukon és sokuk viselte azt a pólót, amin a MoSóly szó szerepelt azt kifejezve, hogy igyekeznek a mindennapokban minél több apróságnak örülni. Remélik, hogy a hozzájuk látogatók is jól érezték magukat ünnepükön és a bográcsban főtt ételek illatát, ízét is élvezték.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

– Tizenegy éve élek a Sólyhoz tartozó szőlőhegyen. A falunapi főzőversenyre sem először neveztünk be a rokonaimmal, a barátaimmal, de először bízták rám a bográcsban főtt finomság elkészítésének felügyeletét. Vaddisznóhús került bele, mellé csülök és füstölt sonka. A pörkölthöz a szokásos fűszereket használtuk. Szerintem a jó étel titka, hogy olyan ember forgassa a fakanalat, aki szereti a hasát. Nekem nem is az a fontos, hogy nyerjünk a meghirdetett versenyen, hanem, hogy jól érezzük magunkat, jót együnk együtt – állította Cséri Gábor, aki villanyszerelőként dolgozik, de láthatóan más feladatok elvégzése során is jól érzi magát, szeret jó közösségben lenni.

Kaptur József sólyi polgármester is azt tartja fontosnak, hogy összetartóak legyenek a falu lakosai. A mozgás szeretetét is szeretné továbbadni nekik. Ezért már több esztendeje tízpróbát is szerveznek a falunap keretében.

A versenyszámok közt ezúttal szerepelt női sodrófahajítás, férfi rönkhajítás és labirintusfutás is. Utóbbinál a tájfutáshoz hasonló térképet kaptak a benevezők. A faluvezető arról is beszélt, hogy 2014-ben 476-en éltek a településen, amely most már 575 lelket számlál. Hét esztendő alatt 99-el gyarapodott a lakosszám. Nagyrészt újszülöttek révén, de azok is hozzájárultak ehhez, akik Sólyra költöztek az utóbbi években.

– Magam is „gyüttmentnek” számítok, tizennyolc esztendeje jöttem Veszprémből Sólyra lakni. A legfőbb célomat egyszerű megfogalmazni: szeretnék minél többet tenni egy közösségért. Remélem, hogy a falubeliek is hasonlóan magukénak érzik annak a szójátéknak az üzenetét, amit mostantól szlogenként szeretnénk használni. Sokan meg is vásárolták maguknak vagy ajándékba azt a pólót, amelynek a község címere van az elején, a hátulján pedig az, hogy MoSóly. Az ékezetet egy szivecske helyettesíti. Azt szeretnénk kifejezni vele, hogy igyekszünk a mindennapokban Sólyon is minél több mosolyfakasztó apróságnak örülni – magyarázta el a polgármester.

– Egy mosoly mindent elmond – szögezte le Ovádi Péter országgyűlési képviselő és hozzátette: az is mutatja, hogy a sólyiak szeretik együtt eltölteni idejüket, kötődnek gyönyörű településükhöz, hogy több mint tíz csapat nevezett be a falunapi főzőversenyre. Kivette a részét a honatya is az ételkészítésből, bár úgy fogalmazott, ő csak a szeretetét adhatta bele, és részt vett a tízpróbán. Örömmel látta, hogy a sportprogramot is élvezték a helybeliek, önfeledten szórakoztak együtt és tapasztalata alapján fontosnak tartják, hogy kistelepülésük értékeit vendégeiknek is megmutassák.