Sok százezer forintot gyűjtöttek gyerekeknek a veszprémi sportklubok

A veszprémi sportklubok az Útkereső Alapítvány a gyermekekért támogatásáért kezdeményezése kapcsán ünnepélyes keretek között adták át az összegyűlt 600 ezer forint támogatást.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő a Fenyveserdő Otthonban megrendezett sajtótájékoztatón elmondta: egy hónapja felhívást intézett a veszprémi sportklubokhoz, melyben azt kérte, hogy közösen támogassák az Útkereső Alapítvány a gyermekekért, azaz a Fenyveserdő Otthon lakóit. A klubok – a Telekom Veszprém, a Hoya-Pannon Egyetem, az I. Futsal Club Veszprém, a VLS Veszprém – első szóra a kezdeményezés mellé álltak, újságolta a képviselő, aki szerint eredményes heteket tudhatnak maguk mögött a csapatokkal, ugyanis több száz szurkoló csatlakozott a kezdeményezéshez. Mint elhangzott, 12 mérkőzésen voltak jelen Ovádi Péterék.

Ugyanakkor szerdán már a klubok által felajánlott relikviá­kat is kisorsolták. Kiderült az is, hogy 412 ezer forintot adományoztak a csapatok szurkolói, amelyet az országgyűlési képviselő kiegészített, így összesen 600 ezer forintot adományoztak az alapítványnak.

Naményi Miklós, a Hoya PE Veszprém NB I/B-s kosárlabda-együttes ügyvezetője elmondta: örömmel álltak a kezdeményezés mellé, mert ezzel is részt tudnak vállalni a város társadalmi életében. Mint fogalmazott: nemcsak kapnak, hanem adhatnak is. Az alapítványnak felajánlotta, hogy bármikor szívesen látják őket a mérkőzéseken.

A veszprémi futballistákat Szabó Péter képviselte, aki ugyancsak azt emelte ki, nem volt kérdés, hogy csatlakoznak az adománygyűjtéshez, s igyekeznek segíteni. Ez a minimális hála a város felé, a közösség felé, mondta, és arról is beszélt, öröm volt látni, mennyi ember nyitott arra, hogy segítsen.

A tájékoztató végén ünnepélyes keretek között adták át a 600 ezer forintot az alapítvány képviselőinek.