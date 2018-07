Sokakat vonzott a kicsiny település legnagyobb rendezvénye

A hagyományos focimeccset a fiatalok nyerték, miközben kulturális programokon tapsolhattak a helyiek, és persze az ugrálóvár is egész nap gyerekzsivajtól volt hangos.

– Egy picit talán nehezen indult a nap, ám a délelőtti gyerekprogramok már nagyon jól sikerültek – mondta érdeklődésünkre Kriszt András polgármester. Mint megtudtuk, a nap elsősegélynyújtó, újraélesztési tanfolyammal kezdődött nagy érdeklődés mellett, és érdekessége volt, hogy a fiatalabb korosztály nagyobb számban képviseltette magát, mint az idősebbek. – Számunkra fontos ez az esemény, hiszen orvos vagyok én is és a párom is. És ha egyszer segíteni kell, akkor az minden gond nélkül menjen – hangsúlyozta Hidegkút polgármestere, aki fontosnak tartotta megemlíteni ennek kapcsán azt is, hogy épül a település orvosi rendelője; a munkálatok jelenleg a felénél járnak, 2019-re tervezik az átadást.

Egy másik projektet is szóba hozott Kriszt András, hiszen készül a csapadékvíz-elvezető rendszer teljes rekonstrukciója. Ennek kapcsán idén nem keletkeztek a védművekben olyan károk, mint korábban.

De vissza a hétvégi falunaphoz! Jó meccset hozott az Öregek és a Fiatalok összecsapása: a focimeccsen ezúttal nyerni tudott az ifjúság.

– A falunap a legnagyobb rendezvényünk, amely minden generációt összehoz. Örömteli az is, hogy több mint 450 fős községünkben 79 kiskorú él, ami nagyon jó érzés. Fejlődünk, nő a népesség, ami bizony korábban nem így volt – jelentette ki Kriszt András.

Sötétedés után tűzijáték és éjszakába nyúlóan zene és tánc volt, természetesen kitűnő hangulatban.