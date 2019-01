Sokan köszöntötték a VENŐKE tiszteletbeli elnök asszonyát nyolcvanadik születésnapján

A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület és a Váci Mihály Irodalmi Színpaddal közös ünnepi rendezvényen jelen volt Némedi Lajos alpolgármester, aki önkormányzat nevében Veszprém város szellemi értékeinek megőrzésében és közvetítésében végzett kiemelkedő munkájáért díszoklevelet és a virágot adott át az ünnepeltnek.

Köszöntő szavaiban méltatta Júlia asszony a VENŐKE élén és a város közéletében végzett tevékenységét.

A rendezvényen Sz. Csordás Éva összeállításában a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjainak értő előadásában, Máthé Éva filmvetítésével színezve az ünnepelt írásaiból könyveinek részleteiből összeállított műsorban találkozhattunk nem csak a szerző gondolataival, hanem városunk múltjával is.

Valódi költői múltidézésnek lehetett tanúja a közönség. Az írások most hangzottak el először nyilvánosan. Az ünnepelt aktív tagja a Fagyöngy Egyesületnek, akik alkalmi kórusukkal előadott dalukkal lepték meg őt és a vendégeket. A Szenior Tanácsadók is célzatos meglepetést hoztak aktív társuknak, egy hátizsákot, amit az ünnepelt azonnal ki is próbált.

A VENŐKE tiszteletbeli elnök asszonyát baráti fogadással, és a civil szervezetek közös tortájával 1960-as évek retro zenéje mellett ünnepelték meg családtagjai, barátai, tisztelői.